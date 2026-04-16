Retorna alcalde de Taxco luego de no ser localizado

JUAN ANDRÉS Vega, al emitir ayer un mensaje en el que llamó a la unidad.

EL PRESIDENTE municipal de Taxco, Juan Andrés Vega, reapareció públicamente luego de que se reportara su no localización, en un hecho ligado al grupo criminal La Familia Michoacana.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente municipal llamó a la unidad, dijo que su municipio “merece tranquilidad” y agradeció el apoyo de los gobiernos federal y estatal en su búsqueda y localización.

“Queridas familias de Taxco, hermanas y hermanos. Hoy quiero hablarles como hijo, como padre, como taxqueño y como servidor de este pueblo que tanto amo. Hoy les hablo con gratitud, con serenidad y con la esperanza firme de que aun en los momentos más difíciles, siempre hay una luz cuando un pueblo se mantiene unido”, declaró.

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También agradeció personalmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Sin hacer mención sobre los detalles de su no localización y la de su padre, el edil aseguró que toda su familia y él se encuentran bien. “En estos días confirmé algo que siempre he creído: Cuando una familia enfrenta una tormenta, lo que la sostiene son sus manos unidas, el valor y el amor por los suyos. Así es Taxco de Alarcón, un pueblo lleno de personas buenas, trabajadoras y con un corazón profundamente humano”, afirmó.

El munícipe agregó que “reconstruir no solamente significa levantar calles o instituciones, sino también sanar, recuperar la confianza, cuidar la paz y fortalecer el tejido social”.

Finalmente, el funcionario pidió trabajar en unidad, pero sobre todo “con mucho amor por la tierra, porque en Taxco nadie está solo y porque Taxco merece tranquilidad”, dijo.