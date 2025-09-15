La Arrolladora Banda El Limón promete fiesta mexicana más grande

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho promete la fiesta mexicana más grande del mundo hoy en el Zócalo. Dedicará el concierto a las mujeres, ya que será un día histórico: por primera vez dará el tradicional Grito de Independencia desde Palacio Nacional la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Haremos la fiesta mexicana más grande del mundo, la más grande de México. Estamos muy emocionados, ansiosos por esta noche tan arrolladora y tan mexicana que nos espera. Es formar parte de esta historia, ya que es la primera vez que una mujer Presidenta da el Grito de Independencia”, dijo en entrevista con La Razón Julio Haro, vocalista de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

El Tip: Llega con horas de anticipación, porta ropa y calzado cómodos, lleva impermeable para protegerte por si llueve y recuerda que habrá calles cerradas y la estación Zócalo-Tenochtitlán no dará servicio.

En este día histórico quieren destacar los derechos y espacios que han ganado las mujeres. “Tiene ya bastantes años que las mujeres sobresalen en todos los aspectos. Que la líder del país sea una mujer es algo importante. Abre el panorama que ella sea quien dé el Grito”, comentaron Julio Haro

y Esaúl García.

Para la agrupación originaria de Sinaloa, es un “sueño hecho realidad cantar a millones de mexicanos en esta noche que nos hace ser un solo mexicano”.

Por ese motivo, esta noche tan especial, la banda no tendrá un setlist determinado, se dejará llevar por las emociones que se vivan en el Zócalo de la capital del país para cantar sus grandes éxitos. Y no descartan convivir con sus fans como suelen hacerlo en cada uno de sus conciertos, en los que se acercan a los asistentes que están más lejos del escenario.

“Todos los conciertos tienen algo especial. El setlist nunca va a ser el mismo y creo que eso es lo que hace tan dinámicos los conciertos de La Arrolladora. Cuando damos shows, sabemos que hay gente que no puede comprar los primeros lugares, entonces, nos gusta conectar con todo nuestro público. Nos bajamos del escenario, nos acercamos y creo que eso también lo hace muy especial, porque el público lo agradece”, destacó Julio Haro.

Esperan llegar a las fibras más sensibles del público con las canciones más bailables y las más tristes de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho: “El final de nuestra historia”, “Ya es muy tarde” o “Mi segunda vida”.

“Jugamos con las emociones de las personas, porque pueden estar bailando cinco o 10 minutos, pero luego estar llorando acordándose de un ex, de un pariente. Siempre La Arrolladora se caracteriza por llevar las emociones a tope. Vamos viendo cómo la gente se está entregando”, dijo a este diario Salvador Arzate.

Para la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, el concierto de hoy a las 20:00 horas en el Zócalo es el inicio de los espectáculos que preparan en los próximos meses, entre ellos el del 26 de septiembre en la Arena CDMX.

“En la Arena Ciudad de México va a haber magia. La mayoría de eventos son de dos horas, dos horas y media. El año pasado tuvimos, creo tres horas y media en la arena. Este año vamos por las cuatro horas. Por lo pronto, en el Zócalo esperen mucha música, muchas horas; vamos a dejar el cuerpo y alma, arriba y abajo del escenario”, prometió Salvador Arzate.

NUEVA MÚSICA. La banda aún no sabe si cantará en vivo esta noche su más reciente sencillo “Cada mañana”, pero contó a este diario que es un tema que originalmente se compuso para Vicente Fernández.

“Esta canción nace de la familia Figueroa, del señor Joan Sebastian. No sabemos hasta qué punto compuso la canción, porque también es de su hijo José Manuel Figueroa. Lo que sabemos es que fue hecha para Vicente Fernández. Tuvo la oportunidad de grabar al señor Vicente, pero ahora ya llega a manos de La Arrolladora; se hace a nuestro estilo. Es una canción muy bonita. Fue hecha con mucho corazón”, compartió Salvador Arzate.

Concierto en el Zócalo

Cuándo: 15 de septiembre

Dónde: Zócalo de la Ciudad de México

Horario: 20:00 horas

Entrada gratuita

Últimos festejos

Otros artistas y agrupaciones que han dado el Grito en el Zócalo.

2024: Banda MS de Sergio Lizárraga

2023: Grupo Frontera

2022: Los Tigres del Norte

2019: La Original Banda El Limón

2018: Emmanuel y Mijares

Estrenan nuevo integrante

El concierto del Grito de Independencia en el Zócalo también estará marcado por la llegada de Max Cervantes, quien a sus escasos 18 años se suma como una de las voces de la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

“Hice audición sin querer queriendo. En Pénjamo, Guanajuato, me invitaron a subirme a cantar un palomazo con La Arrolladora. Tuve la dicha de cantar dos grandes éxitos de la banda, ‘El ruido de tus zapatos’ y ‘Mi segunda vida’. Fue como mi casting en vivo, ya que al mes de esa presentación me dijeron que había una vacante para entrar como vocalista de La Arrolladora y que era yo quien les había gustado.

“Dar ese gran paso, esta magnitud de estar con grandes de la música fue algo increíble para mí, todo un sueño”, compartió a La Razón Max Cervantes.

Contó que su primer concierto con La Arrolladora Banda el Limón experimentó muchos nervios, pero también vivió momentos bonitos, como cuando Esaúl le puso el saco de la banda mientras cantaba “El ruido de tus zapatos”.

“Ahora estamos viviendo el sueño. Empezando con el pie derecho en el Zócalo y en recintos tan importantes como también será la Arena Ciudad de México este 26 de septiembre”, resaltó.

Por Adriana Góchez