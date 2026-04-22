La televisión mexicana perdió a uno de sus grandes talentos el martes 21 de abril con la muerte de Ricardo de Pascual, actor y comediante que dejó huella en distintas generaciones gracias a su talento y versatilidad con la que se desenvolvía frente a las cámaras.

El histrión tuvo una carrera que abarcó más de seis décadas, participó en programas de comedia, series infantiles y telenovelas como La Familia Peluche, El Chavo del 8 y Vecinos, convirtiéndose en un rostro entrañable de la pantalla chica.

Pero la muerte no es el final de su carrera, su legado se mantiene vivo en personajes que marcaron la memoria de miles de mexicanos y latinoamericanos. Descubre aquí los papeles que desempeñó en la televisión.

Ricardo de Pascual, estos son sus personajes de La Familia Peluche a El Chavo del 8

A lo largo de su carrera, Ricardo de Pascual interpretó personajes memorables en producciones que se convirtieron en clásicos de la televisión mexicana, tales como:

Chucherías y Domingos Herdez (1958)

Ricardo de Pascual dio sus primeros pasos en la televisión dentro de programas de variedades y comedia, donde compartió escena con figuras como Chucho Salinas y Héctor Lechuga.

El señor Hurtado y el señor Calvillo en El Chavo del 8 (1973)

El actor se integró a la exitosa creación de Roberto Gómez Bolaños, donde compartió créditos con Chespirito, Florinda Meza y Ramón Valdés. Por si no lo recuerdas, el Señor Calvillo remplazaría, de acuerdo a la historia, al Señor Barriga.

El señor Calvillo en El Chavo del 8 (Ricardo de Pascual) ı Foto: Especial

Don Mugrovich en Odisea Burbujas (1979)

Ricardo de Pascual interpretó al entrañable Don Mugrovich en el programa infantil Odisea Burbujas.

Panfleto Pocapaja en El tesoro del saber (1984)

Ricardo de Pascual participó en El tesoro del saber, una producción infantil y educativa creado y producido por Silvia Roche, en la que el actor dio vida al personaje Panfleto Pocapaja, un espantapájaros que fue entrañable para los niños de los años 80.

Julio Torri en Senda de Gloria (1987)

En esta ambiciosa telenovela histórica, Ricardo de Pascual interpretó al escritor mexicano Julio Torri. Senda de Gloria fue dirigida por Raúl Araiza y producida por Ernesto Alonso para Televisa. Se transmitió por El Canal de las Estrellas entre el 23 de marzo y el 2 de octubre de 1987.

¡Anabel! (1988)

Ricardo de Pascual brilló en sketches llenos de humor y sátira junto a Anabel Ferreira en ¡Anabel!, un programa producido y dirigido por Enrique Segoviano.

El abuelo Zeus en Tomy Zombie (2025)

En una de sus últimas apariciones, Ricardo de Pascual mostró que su talento seguía vigente al participar en la serie juvenil Tomy Zombie.