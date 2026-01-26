Zohran Mamdani llama a abolir el ICE tras asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis

Tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llamó a “abolir” el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

A través de la red social X, llamó a no ignorar la “crueldad” del ICE, tras recordar que Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados a tiros luego durante dos operaciones diferentes de la agencia federal en Minneapolis, Minnesota.

“El ICE asesinó a Renee Good a plena luz del día. Menos de tres semanas después, asesinaron a Alex Pretti, disparándole 10 veces. Cada día vemos cómo despojan a las personas de sus autos, sus casas, sus vidas. No podemos permitirnos ignorar esta crueldad. ¡Abolir el ICE!”, escribió.

ICE murdered Renée Good in broad daylight. Less than 3 weeks later, they killed Alex Pretti, shooting him 10 times. Every day, we watch as people are ripped from their cars, their homes, their lives.



We can't allow ourselves to look away from this cruelty. Abolish ICE. pic.twitter.com/wtg0eAZitc — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 26, 2026

Mamdani promete evitar una ofensiva migratoria en Nueva York

En una reciente entrevista con ABC News, Mamdani describió la situación en Minneapolis como “horrible”, y acusó a la Casa Blanca de manipular a la ciudadanía sobre las acciones del ICE.

“Creo que a demasiados estadounidenses se les pide que no crean lo que ven , lo que oyen y la realidad”, dijo. “La gente quiere oír la verdad, por eso lo describí como un asesinato [el caso de Renee Good], porque no hay otra manera de ver ese video y llegar a una conclusión diferente”, añadió.

Mamdani también prometió hacer “todo lo posible” para evitar una ofensiva migratoria similar en la ciudad de Nueva York por parte de la administración de Donald Trump.

“Sabemos que el miedo que muchos viven en Minneapolis es un miedo que también viven los neoyorquinos, el miedo a ser aterrorizados”, afirmó. “Haré todo lo posible para asegurarme de que eso no ocurra en la ciudad de Nueva York” , garantizó.

Trump habla con alcalde de Minneapolis; zar fronterizo viaja a la ciudad este martes

Más temprano, Trump suavizó su tono al referirse a Minneapolis, tras sostener una “muy buena” llamada telefónica con el alcalde Jacob Frey. A través de Truth Social, el republicano informó que su “zar fronterizo Tom Homan viajará a la ciudad este 27 de enero “para continuar la conversación”.

Frey añadió que Trump coincidió en que la situación en la ciudad “no puede continuar”, y adelantó que “algunos agentes federales” comenzarán a retirarse de Minneapolis .

“Seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan”, indicó el alcalde en la red social X. Entre los agentes federales estaría el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, según una persona familiarizada con el asunto citada por Associated Press.

Trump y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, también sostuvieron una “productiva” llamada telefónica que parece marcar un cambio respecto a previas declaraciones y críticas entre ambos por sus respectivas políticas migratorias.

“De hecho, parecíamos estar en la misma sintonía”, escribió el mandatario republicano en Truth Social, mientras Walz afirmó que se necesitaban investigaciones imparciales sobre los fatales tiroteos en Minneapolis, así como reducir el número de agentes federales en Minnesota.

I had a productive call with President Trump earlier today. I told him we need impartial investigations of the Minneapolis shootings involving federal agents, and that we need to reduce the number of federal agents in Minnesota. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 26, 2026

