Bruce Springsteen anuncia gira 2026: ¿Cuándo viene a México?

Bruce Springsteen, conocido mundialmente como The Boss, hace unas horas confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira internacional en 2026, Land of Hope and Dreams Tour. El artista estadounidense recorrerá América del Norte para llevar el rock ‘n’ roll a sus fanáticos.

El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan con ansias conocer las fechas en que el músico visitará México. Te contamos los conciertos que tiene programados el legendario cantante.

Setlist de los conciertos de Bruce Springsteen

De acuerdo con el sitio web oficial del artista, esta gira en 2026 incluirá un extenso repertorio de la increíble carrera de Bruce Springsteen, ofreciendo a los fans un concierto que incluirá las canciones más conocidas entre el público, así como material nuevo:

“Born to Run”: es la canción definitiva de esperanza y libertad que es la base del legado de Springsteen.

“Dancing in the Dark”: Una canción que agrada al público y que hace que todos los espectadores se pongan a bailar.

“Thunder Road”: El comienzo poderoso y poético de uno de los álbumes más aclamados de Springsteen.

La gira titulada Land of Hope and Dreams American Tour comenzará el 31 de marzo de 2026 en Minneapolis y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos durante la primavera. Hasta ahora, los conciertos programados son:

31 de marzo - Minneapolis, MN

3 de abril - Portland, OR

7 de abril - Inglewood, CA

9 de abril - Inglewood, CA

13 de abril - San Francisco, CA

16 de abril - Phoenix, AZ

20 de abril - Newark, NJ

23 de abril - Amanecer, FL

26 de abril - Austin, TX

29 de abril - Chicago, IL

2 de mayo - Atlanta, GA

5 de mayo - Belmont Park, NY

8 de mayo - Filadelfia, PA

11 de mayo - Nueva York, NY

14 de mayo - Brooklyn, NY

16 de mayo - Nueva York, NY

19 de mayo - Pittsburgh, PA

22 de mayo - Cleveland, OH

24 de mayo - Boston, MA

27 de mayo - Washington, D.C.

Aunque aún no se han confirmado oficialmente las fechas para México, medios especializados y comunidades de fans señalan que el artista planea incluir al país en la segunda parte de su gira, prevista para finales de 2026. De venir este año, sería la primera vez en más de una década que Bruce Springsteen se presentaría en territorio mexicano.

Se espera que el tour se extienda a Europa en otoño e invierno, con presentaciones en países como España, Italia y Alemania. Te recomendamos mantenerte al pendiente del sitio web oficial de Bruce y de sus redes sociales.