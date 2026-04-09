Ramírez Bedolla afirma que es probable que Silvano Aureoles esté fuera del país; solicita ficha roja

Ramírez Bedolla afirma que es probable que Silvano Aureoles esté fuera del país.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que Silvano Aureoles Conejo se encuentra en un país fuera de México, a donde habría escapado con presunta ayuda de grupos criminales, por lo que solicitó el apoyo para girar una ficha roja de la Interpol.

“Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país, por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países con los que tenemos acuerdos de justicia para girar la ficha, girar una ficha roja”, dijo.

Lo dicho por el mandatario estatal apoya la versión dada por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, habría salido de México con el apoyo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informes de inteligencia estatal.

En conferencia de prensa, el gobernador indicó este jueves que Silvano Aureoles escapó del país después de que se liberó una orden de aprehensión por el desfalco de más de 3 mil 600 millones de pesos en la construcción de cuarteles de la Guardia Civil.

Ramírez Bedolla no ofreció detalles de la fuga del exgobernador de Michoacán con presunto apoyo del crimen organizado, solo se limitó a decir: “Si supiéramos dónde está, ya lo habríamos capturado”.

El gobernador de Michoacán también recordó que Silvano Aureoles cuenta con otra orden de aprehensión por los siguientes delitos:

Homicidio calificado

Abuso de autoridad

Tortura

Esta nueva orden de captura está relacionada con la muerte de cuatro comuneros tras la incursión de la Policía Michoacán.

De esta forma, el mandatario estatal explicó que el exgobernador de Michoacán ya cuenta con una orden de carácter federal y otra del ámbito estatal.

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JVR