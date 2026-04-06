Tori Spelling sufre accidente automovilístico con sus hijos, ¿Qué les pasó?

La actriz Tori Spelling, famosa por su papel en Sensación de vivir, tuvo un accidente automovilístico en el sur de California el pasado jueves y ahora, la mujer se encuentra hospitalizada junto con cuatro de sus hijos.

Fue en la ciudad de Temecula que Tori Spelling, de 52 años, viajaba acompañada de siete menores de edad. El siniestro ocurrió cuando su auto fue embestid por otro conductor que supuestamente se habría saltado un semáforo.

De acuerdo con fuentes locales, el choque podría haber tenido consecuencias mucho más graves de no ser por la reacción de la actriz en los segundos previos a la colisión, lo que logró proteger la integridad de algunos de los presentes.

Según testigos, la mujer realizó una maniobra rápida para buscar reducir el impacto. El movimiento habría evitado que el golpe afectara de manera directa a los niños que viajaban con ellos.

"Ayudó a reducir la gravedad de la colisión”, señalan expertos citados por medios estadounidenses, quienes subrayaron la importancia de una pronta reacción en situaciones de riesgo como la que protagonizó la famosa.

Todos los implicados fueron trasladados a un centro hospitalario para su observación; aunque no han trascendido detalles concretos sobre la gravedad de las lesiones, el estado general no parece crítico. Tori Spelling y los niños recibieron tratamiento por cortes, contusiones y conmociones cerebrales.

🚨 Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them ... TMZ has learned. pic.twitter.com/6uta1oxnkB — TMZ (@TMZ) April 5, 2026

Tori aún no ha hecho ninguna declaración pública. La historia se ha vuelto viral debido a la notoriedad de la familia Spelling y a las impactantes imágenes del SUV dañado, captadas por diversos medios de comunicación.

En redes sociales, circula un video captado por el medio TMZ, el cual muestra el momento en que la actriz explica a una tercera persona lo que había ocurrido, con paramédicos atendiendo a los implicados. Esto dejó ver que el accidente, a pesar de lo aparatoso que resultó en un inicio, no fue tan brutal como muchos creían por las imágenes filtradas.

Este es el segundo accidente automovilístico conocido de Tori Spelling en el que se ven involucrados niños. En 2011, sufrió un accidente relacionado con los paparazzi mientras estaba embarazada de su tercer hijo; ni ella ni los niños resultaron heridos en aquel incidente.