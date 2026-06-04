La saga animada La Era de Hielo regresa a la pantalla grande con una nueva entrega titulada Mundo de Lava. Este jueves se presentó el primer tráiler, lo que encendió la emoción de los fans que crecieron con Manny, Sid, Diego y Scrat.

A juzgar por el avance, esta sexta película promete una aventura llena de acción y humor, pero también introduce un escenario completamente distinto, pues ahora veremos un planeta en donde la lava amenaza con acabar con todo lo que conocen. Conoce en La Razón la fecha de estreno, de qué trata la cinta y el tráiler.

La Era de Hielo 6 ‘Mundo de Lava’: Tráiler, estreno y de qué trata

El tráiler de La Era de Hielo 6: Mundo de Lava llega tras 10 años del estreno de Choque de Mundos (2026). El avance muestra a la manada de Manny, Sid y Diego enfrentando un mundo volcánico en el que los glaciares se derriten y los ríos de lava ponen en riesgo su supervivencia.

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Los queridos personajes aparecen en el aire, a causa de una explosión volcánica que los expulsó.

Por el momento, se sabe que quienes regresan en esta sexta entrega son:

Manny

Sid

Diego

Ellie

Buck

Crash

Eddie

Scrat

Póster de La Era de Hielo 6: Mundo de Lava ı Foto: X @20thcenturyla

El estreno de La Era de Hielo 6: Mundo de Lava está programado para febrero de 2027, por lo que queda menos de un año para poder ver la saga animada. La cinta animada se proyectará en salas de cine de todo el mundo, y se espera que llegue a plataformas de streaming algunas semanas después.

Tráiler oficial de La Era de Hielo 6: Mundo de Lava

Century Studios Latinoamérica publicó este jueves el primer tráiler oficial de La Era de Hielo 6: Mundo de Lava, mismo que te compartimos a continuación.

¡Ayyy! #LaEraDelHielo: Mundo de Lava está que arde 🔥



En febrero, solo en cines. pic.twitter.com/bCZO3pyRDw — 20th Century Studios LA (@20thcenturyla) June 4, 2026

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