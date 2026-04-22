Doctor Simi y Crocs lanzan colaboración oficial: Precios y dónde comprarlos

El doctor más simpático llega a las tiendas Crocs

No te quedes sin los tuyos

Lo que comenzó como un fenómeno de peluches voladores en conciertos se ha convertido hoy en una alianza de moda internacional. Farmacias Similares y la marca Crocs han hecho oficial el lanzamiento de una colaboración de edición limitada que lleva al Doctor Simi directamente a los pies de sus millones de seguidores.

La presentación fue encabezada por Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares, y Carly Gómez, directora de marketing de Crocs, quienes destacaron que ambas marcas comparten la misión de “empoderar a las personas” y elevar la felicidad a través de la bondad y el estilo.

La línea incluye las sandalias, pines y un llavero ı Foto: Especial

El calzado toma como base el modelo Classic Clog de Crocs, pero con una personalización total que rinde homenaje a la farmacia más famosa de México:

El diseño de este calzado combina de manera armoniosa los emblemáticos tonos blanco y azul del logotipo oficial de la marca.

Como detalle principal, la cara del carismático doctor aparece de forma destacada, logrando mantener esa estética alegre y positiva que tanto lo caracteriza.

Para los coleccionistas de las múltiples facetas del personaje, la colaboración incluye un paquete especial de 5 Jibbitz, los populares dijes decorativos de Crocs, para personalizar el calzado, además de un llavero para bolsa.

¿Cuánto cuestan y dónde conseguirlos?

La colección ya se encuentra disponible para el público mexicano a través de los canales oficiales de venta. Aquí te compartimos los costos:

Dr. Simi x Crocs Classic Clog: 1,499 pesos.

Paquete de 5 Jibbitz: 500 pesos.

La venta oficial se realiza exclusivamente a través del sitio web de Crocs México.

Esta colaboración marca un hito en la estrategia de la marca mexicana, que ha logrado traspasar las barreras de la salud para convertirse en un icono de la cultura pop, ahora de la mano de una de las firmas de calzado más importantes del mundo.