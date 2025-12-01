¿Qué pasará con la leona del VIDEO que mató a hombre que invadió su jaula?

Esto pasará con la leona que mató a un hombre que invadió su jaula en el zoológico

La gente pide que la cuiden — El video viral de una leona atacando a un hombre que entró a su jaula, burlando todos los protocolos de seguridad está causando impacto en el mundo.

Las imágenes impresionaron a las personas que presenciaron el momento en un zoológico de Brasil y también a los usuarios de Internet que revivieron este terrible suceso al ver el clip.

El video de la leona atacando a hombre que invadió su jaula

En las imágenes se puede ver que un joven llega corriendo al zoológico y de repente entra por una parte de atrás hasta la jaula de una leona.

El sujeto empieza a trepar para ingresar al lugar del animal salvaje y entra tras bajar por un árbol. La leona sintiéndose que están invadiendo su hogar empieza a rodear el árbol y cuando ve bajar al hombre, lo que hizo es jalarlo, bajarlo del árbol para proteger su territorio.

🇧🇷🦁Un joven de 19 años entró a invadir la jaula de una leona en el Parque Arruda en Brasil, con un terrible desenlace, pues el animal terminó con su vida.

En las impactantes imágenes se puede ver que el hombre se levanta y empieza tratar de pelear por su vida con la leona.

Sin embargo, en otras imágenes posteriores se observa que el hombre quedó tirado en un lado de la jaula, mientras el animal estaba lleno de sangre en la parte de la boca.

El personal del zoológico activó los protocolos y desalojó el lugar para sacar el cuerpo. En un video se observa que los guardias del lugar están tratando de alejar a la leona para poder retirar el cuerpo, de lo contrario el animal puede volver a atacar.

Lanzaron disparos y hasta humo para distraer a la leona y poder entrar a recoger el cuerpo del sujeto.

¿Qué pasará con la leona?

Los usuarios de Internet se están preguntando qué va a pasar con la leona, las personas se preguntan si la van a dormir, después del ataque.

Sin embargo, según la información señala que la leona no va a ser sacrificada, pues el zoológico indicó que la investigación se va a hacer por el lado de cómo fue que el hombre logró entrar a la jaula, pues él invadió el territorio del animal, el cual se encontraba encerrado de forma segura en su jaula.

Los usuarios señalan que la culpa fue totalmente del hombre por ingresar al hábitat de la leona, donde ella se encontraba sin molestar a nadie, siguiendo su rutina diaria como un animal de un zoológico.

“La culpa es del sujeto que entró a su territorio, el león solo se defendió por instinto”, “Gracias a dios la leona está fuera de cualquier injusticia”, Déjenla en paz, ella no es culpable", señalaron los cibernautas en redes.