Hombre invade jaula de leona y fallece por feroz ataque del animal | VIDEO

En un hecho trágico para la comunidad aficionada de los animales, un adolescente fue asesinado por una leona, después de ser atacado al bajar sin permiso a la jaula donde estaba resguardada, en un zoológico.

Los hechos ocurrieron en el zoológico Câmara Zoobotanical Park (BICA), ubicado en João Pessoa, Brasil, cuando, según quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, el joven de 19 años descendió sin permiso a la jaula y fue embestido por el animal.

En la grabación, se mira cómo, en medio de una visita turística tradicional, el adolescente desciende a la jaula, apoyado por un tronco, hasta que, inesperadamente, la leona lo alcanza y lo embiste. El joven se levanta e intenta huir, pero el animal lo alcanza de nuevo y lo derriba.

La grabación termina en ese momento, por lo que no se aprecia qué más ocurrió en ese momento. Sin embargo, horas después, medios internacionales reportaron que el adolescente, identificado por el nombre de Gerson de Melo Machado, perdió la vida en ese momento.

🇧🇷 | Brasil: Hombre de 19 años invade la jaula de una leona que se la ve tranquila antes del suceso en el zoológico.



📌El animal está bajo observación veterinaria. Mientras es ahora el centro de una petición en redes sociales para evitar su sacrificio. pic.twitter.com/mUTBgWLtVM — tendenciapopular.ec (@tendenciap_ec) December 1, 2025

En otra parte de la grabación se mira cómo un elemento de seguridad del zoológico intenta rescatar al joven, pero, según lo reportado, fue demasiado tarde.

El zoológico se pronunció sobre el incidente, y aseguró que activó los protocolos necesarios, al tiempo que envió condolencias a la familia del joven.

Detalló que sus puertas se mantendrán cerradas para permitir las investigaciones por la trágica muerte de Gerson.

“Tan pronto como se constató el suceso, el parque se cerró inmediatamente, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Los equipos avisaron a las autoridades competentes y prestaron el apoyo necesario para la atención y el trabajo de los peritos”, dijo el BICA en un comunicado.

“Informamos que Bica permanecerá cerrado al público hasta que concluyan las investigaciones y los procedimientos oficiales, velando por la transparencia y el compromiso con la seguridad de nuestros visitantes, colaboradores y animales”, abundó el zoológico.

Por otro lado, las indagatorias iniciales apuntan a que el adolescente fallecido contaba con un largo historial de arrestos y problemas de conducta, varios relacionados con animales e irrupción en zoológicos.

De acuerdo con profesionales citados por agencias brasileñas, Gerson había sido diagnosticado con problemas de salud, y había sido remitido a un centro de apoyo psicológico, del cual escapó.

Por otro lado, autoridades de BICA aseguraron que la leona quedó en estado de “shock” y “mucho estrés” por estos hechos, por lo que está en supervisión veterinaria. Incluso, se ha comentado la posibilidad de sacrificarla, aunque, según medios brasileños, se ha emprendido una fuerte campaña para evitar que esto ocurra.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am