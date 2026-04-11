En la palma de su mano es una serie en formato vertical que sigue el apasionado romance de Shelby Yates y Matteo Franconi, quienes se encuentran por azares del destino y terminan casados.

¿De qué trata En la palma de su mano?

Shelby Yates, una bella estudiante de último año de universidad, le salva la vida sin querer a Matteo Franconi, billonario y ex CEO de la mafia. Matteo se enamora (y obsesiona) inmediatamente de ella, por lo que la presiona para que se case con él.

El hombre le asegura que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, prometiéndole darle el mundo, de modo que Shelby termina cediendo y contrayendo matrimonio con él.

Sin embargo, su personalidad oscura y misteriosa provoca que ella se pregunte si en realidad podrá ser feliz con él y en su interior hay un alma digna de su amor, o si es un mafioso despiadado como todos creen.

En la palma de su mano ı Foto: Especial

En la palma de su mano: ¿Dónde ver la serie de romance apasionado?

Puedes disfrutar de la serie En la palma de su mano ingresando al sitio web oficial de ReelShort o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que te permite verla en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros seis episodios. Sin embargo, para continuar con los 73 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

Aunque la serie se creó originalmente en inglés, ReelShort ofrece una versión doblada y con subtítulos en español.

Otra opción para ver En la palma de su mano es TikTok, donde usuarios han compartido fragmentos y resúmenes de la historia. Puedes buscar en el perfil drama.flip; sin embargo, los capítulos están en idioma inglés.

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