Señala a EU

Selección iraní acusa discriminación

La selección de Irán acusó a Estados Unidos de politizar el Mundial 2026 con restricciones migratorias, mientras destacó la recepción de México y advirtió posibles protestas.

La selección de Irán debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, antes de medirse con Bélgica y Egipto en la fase de grupos.
La selección de Irán debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, antes de medirse con Bélgica y Egipto en la fase de grupos. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

Irán acusó ayer a Estados Unidos de utilizar el Mundial de futbol para “humillar y discriminar a otras naciones”, al denunciar obstáculos para el ingreso de jugadores, árbitros e invitados al país previo al arranque del torneo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que una Copa del Mundo debe servir para unir a los pueblos y fomentar la competencia deportiva, no para profundizar diferencias políticas.

El funcionario contrastó lo que calificó como un trato “inapropiado e irrespetuoso” en los puntos de entrada de Estados Unidos con la “cálida y cortés bienvenida” que, según dijo, ofrece México a las delegaciones participantes.

TE RECOMENDAMOS:
EMBARCACIONES permanecen en el estrecho de Ormuz, ayer
Escalada en Oriente Próximo

Advierten duros ataques a Irán por tardar en negociar

Asimismo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó la situación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, y recordó que el organismo deportivo no puede intervenir en las decisiones migratorias de los gobiernos. A su vez, Irán advirtió que podría abandonar un partido si durante los encuentros se exhiben banderas no autorizadas o se lanzan consignas contra el equipo nacional.

TE RECOMENDAMOS:
Gustavo Petro, cuyo mandato de cuatro años finaliza en agosto, ha sido acusado de estar involucrado en la campaña presidencial del izquierdista Iván Cepeda.
Choque institucional inédito

Orden para suspender a Petro sacude a Colombia


Google Reviews