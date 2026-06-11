Selección iraní acusa discriminación

La selección de Irán debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, antes de medirse con Bélgica y Egipto en la fase de grupos.

Irán acusó ayer a Estados Unidos de utilizar el Mundial de futbol para “humillar y discriminar a otras naciones”, al denunciar obstáculos para el ingreso de jugadores, árbitros e invitados al país previo al arranque del torneo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que una Copa del Mundo debe servir para unir a los pueblos y fomentar la competencia deportiva, no para profundizar diferencias políticas.

El funcionario contrastó lo que calificó como un trato “inapropiado e irrespetuoso” en los puntos de entrada de Estados Unidos con la “cálida y cortés bienvenida” que, según dijo, ofrece México a las delegaciones participantes.

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Asimismo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó la situación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, y recordó que el organismo deportivo no puede intervenir en las decisiones migratorias de los gobiernos. A su vez, Irán advirtió que podría abandonar un partido si durante los encuentros se exhiben banderas no autorizadas o se lanzan consignas contra el equipo nacional.