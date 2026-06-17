¡Jordan Carrillo ya viste de rojiblanco! Así lo hizo oficial Chivas (VIDEO)

Chivas hizo oficial la incorporación de Jordan Carrillo, quien se convirtió en nuevo futbolista del Guadalajara tras aprobar los exámenes médicos y firmar su contrato.

El mediocampista ofensivo llega como uno de los refuerzos estelares del Rebaño para el Apertura 2026, después de firmar el mejor semestre de su carrera y despertar el interés de varios clubes de la Liga MX.

La directiva rojiblanca confirmó el fichaje luego de que Carrillo arribara a Guadalajara el día anterior para completar los últimos detalles de la operación.

En su presentación, el club destacó que el sinaloense aportará juventud, creatividad y desequilibrio al equipo que dirige Gabriel Milito, además de cumplir uno de sus grandes sueños al vestir la camiseta del conjunto tapatío.

El refuerzo que buscaba Gabriel Milito

La llegada de Carrillo responde a una de las principales necesidades de Chivas: sumar futbolistas capaces de generar juego ofensivo y marcar diferencia en el último tercio del campo.

El mediocampista puede desempeñarse como extremo, volante ofensivo o mediapunta, gracias a su velocidad, habilidad para el regate y capacidad para romper líneas. Su perfil encaja con la idea futbolística de Milito, quien busca un equipo protagonista, dinámico y con mayor generación de oportunidades de gol.

El mejor momento de su carrera

Jordan Carrillo aterriza en Guadalajara después del torneo más productivo desde su debut en Primera División. En el último semestre registró seis goles y tres asistencias, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato y pieza importante en el ataque de Pumas durante la Liguilla.

Antes de su consolidación en la Liga MX también vivió una experiencia en Europa con el Sporting de Gijón, paso que fortaleció su desarrollo antes de regresar al futbol mexicano.

Chivas apuesta por talento mexicano

Con la incorporación de Carrillo y de Kevin Castañeda, quien también fue anunciado hoy, el Guadalajara mantiene su política de reforzarse exclusivamente con futbolistas mexicanos y suma una pieza que puede convertirse en uno de los referentes ofensivos del plantel.

El Rebaño buscará que el sinaloense mantenga el nivel mostrado durante el último torneo para pelear por el título del Apertura 2026 y competir con mayor fuerza en la Leagues Cup, objetivos prioritarios para un club que intenta volver a los primeros planos del futbol mexicano bajo el mando de Gabriel Milito.

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