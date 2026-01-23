Con autogol, México rompe racha de 6 duelos sin conocer la victoria

La Selección Mexicana regresó a la actividad previo a la Copa del Mundo y tuvo su primer encuentro de este 2026 ante su similar de Panamá, compromiso que dominó el Tricolor la mayor parte del tiempo.

Fue en el agregado del segundo tiempo cuando el Tricolor logró vencer el arco rival para romper una sequía de seis partidos sin conocer la victoria. Con este 1-0 en el tablero, consiguen su primera conquista del 2026 a seis meses de arrancar el Mundial.

Javier Aguirre comenzó con seis jugadores de Chivas de los ocho que convocó para los primeros dos encuentros de México en este año: Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Bryan González, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma. Fue el lateral derecho del Rebaño Sagrado quien se lució en su debut con el Tricolor y disputó los 90 minutos en la cancha del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

115 partidos cumplió Jesús Gallardo con México

Ledezma demostró que tiene lo necesario para subirse al barco de la Selección Mexicana y pelear por el puesto titular del equipo de Javier Aguirre en la Copa del Mundo, pues tuvo una gran acción al minuto 41 de tiempo corrido, mandando un centro al corazón del área para dejar solo a Germán Berterame, aunque el delantero de Rayados envió la esférica por un costado del marco.

El encuentro llegó al descanso con el 0-0 parcial en el marcador, pero con México jugando mejor y algunas jugadas de peligro por parte de Panamá en el contragolpe. Fue en el segundo tiempo cuando Javier Aguirre hizo algunos cambios en el equipo y el Tricolor comenzó a llegar con más frecuencia a la cabaña rival.

Los primeros en entrar al campo fueron Alexis Gutiérrez, Kevin Castañeda y Charly Rodríguez, quienes ingresaron en lugar de Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Obed Vargas, dándole una cara diferente al equipo. Fue el mediocampista del Cruz Azul quien provocó el autogol de Panamá para llevarse la victoria.

El Dato: El México vs Sudáfrica será el partido que inaugure la Copa del Mundo del 2026, encuentro que se jugará en la cancha del renovado Estadio Azteca el 11 de junio.

Armando La Hormiga González volvió a iniciar en el banquillo y fue hasta el minuto 67 de juego cuando el Vasco Aguirre lo mandó al campo en lugar de Germán Berterame, aunque el tiempo fue escaso para que el campeón de goleo mostrara de lo que es capaz con la Selección Mexicana.

Fue hasta el tiempo de compensación cuando la Selección Mexicana encontró el tanto de la victoria. Armando González recibió la pelota en la banda izquierda, dio un pase para Alexis Gutiérrez, y el mediocampista del América puso un pase a línea de fondo para Jesús Gallardo, quien mandó un centro raso retrasado. Richard Peralta terminó enviando la esférica a su propia portería, otorgando la ventaja a México con dos minutos por jugarse en el cotejo.

Estos dos compromisos con los que México inicia el año serán exclusivos para que el técnico mexicano observe a los jugadores de la Liga MX y puedan ganarse un lugar en la convocatoria final del Vasco Aguirre para la Copa del Mundo. Richard Ledezma es el jugador que podría ir apuntando su nombre en la lista final de 26 futbolistas.

El Tricolor de Javier Aguirre arranca el 2026 con victoria y el próximo domingo se medirán ante Bolivia en la cancha del Estadio Ramón Tahuichi Aguilera para afrontar su segundo compromiso del año contra una selección que peleará su boleto al Mundial 2026 en el Repechaje Intercontinental en marzo próximo.