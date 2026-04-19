Leyendas de México derrotan a los históricos de Brasil con doblete de Oribe Peralta incluido; resumen y videos

A poco menos de dos de iniciar el Mundial 2026, las leyendas de México y Brasil se vieron las caras en la cancha del Estadio Azteca, un encuentro que dejó muchísimas emociones y nostalgia al presenciar a todas las estrellas que forman parte de la historia de estas dos selecciones. El Tricolor ganó 3-2.

El encuentro inició con las dos escuadras volcadas al ataque, pero conforme pasaban los minutos la energía se iba acabando en estas leyendas, ya que varios llevan más de dos años sin jugar un encuentro de 90 minutos.

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Borgetti sacó la magia y el Matador definió como lo que es, un GRANDE



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El marcador se abrió gracias a una estupenda jugada de Ronaldinho, la leyenda más aclamada por la afición mexicana, quien mandó un servicio al corazón del área donde apareció Adriano “El Emperador” para definir por encima de Oswaldo Sánchez y lograr el primer tanto de la Verde Amarela.

La Selección Mexicana no se quería quedar atrás y con una gran jugada colectiva, Luis “El Matador” Hernández quedó solo frente a Júlio César y la leyenda mexicana con un toque sutil por encima del guardameta brasileño emparejó los cartones y levantó a toda la afición de su butaca.

La Canarinha volvió a volcarse al frente y fue Kaká, el exjugador del AC Milan, quien recibió en campo rival, se quitó a un defensa Tricolor de encima y llegando al área de Oswaldo Sánchez sacó un disparo al primer poste de la cabaña mexicana con el que logró el segundo tanto de Brasil.

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Ese pase y esa definición de Adriano con una magia espectacular.



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Las oportunidades de peligro estaban a la orden del día y el cansancio era notable en estas leyendas, pero antes de finalizar la primera parte, la Selección Mexicana tuvo una oportunidad a balón parado desde la esquina de la derecha, Oribe Peralta se levantó por los aires y con un gran remate de cabeza mandó a guardar la de ganchos al fondo de las redes brasileñas.

A pesar de que estaba presupuestado que se disputarán 40 minutos, las leyendas solo alcanzaron a jugar poco más de 37’ de juego. En la segunda mitad, Ronaldinho salió de cambio, llevándose una gran ovación por parte de la afición mexicana y el exjugador del Barcelona hizo una reverencia a todo el estadio por sus aplausos.

En la parte complementaria, México tomó la iniciativa al ataque y comenzó a meter a Brasil en su propio campo, antes de la pausa de hidratación, Oribe Peralta fue a pelear una pelota por aire y con un toque de primera intención consiguió su doblete y darle la ventaja al equipo de Miguel Herrera en el cotejo.

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