Mateo Chávez revela la fórmula secreta de la Selección Mexicana para seguir invictos en el Mundial 2026

Mateo Chávez vio el partido ante Ecuador desde la banca, pero en la zona mixta habló sobre el factor que hace especial al equipo de Javier Aguirre, el lateral del AZ Alkmaar asegura que el protagonismo, es un factor que se da solo en el Tricolor y ninguno de los 26 futbolista busca sobresalir encima de los demás.

“Que el protagonismo se da solo y nadie lo busca y la verdad es que ha sido un grupo muy humano y se ha reflejado”, comentó el lateral mexicano.

De igual forma, Mateo Chávez comentó que cada partido “lo hemos vivido como todos, paso a paso, partido a partido y cada partido como una final, ahora vamos a disfrutar mucho, mañana entrenar y ver a la familia un rato para recargar energías y estar listos para lo que sigue”.

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🚨🤯 MATEO CHAVEZ SCORES ON HIS WORLD CUP DEBUT AT THE ESTADIO AZTECA!



WHAT A FINISH! ❤️🐐 pic.twitter.com/gHZtWGeGsE — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 25, 2026

Mateo Chávez habla sobre los huev... que tiene el equipo de Javier Aguirre

Mateo Chávez fue cuestionado sobre lo más destacado que vio de México en el partido ante Ecuador. El lateral mexicano asegura que mostraron un nivel superior a toda la fase de grupos y que el conjunto Tricolor tiene huev...

“La calidad fue superior a la de los otros partidos, la verdad es que el primer tiempo jugamos de una forma que no pudimos mostrar en otros encuentros y la verdad es que disfrute mucho desde la banca ver a mis compañeros. Sobre todo la unión y los huev... que metemos”, expresó

El jugador del AZ Alkmaar pudo debutar en una Copa del Mundo en el partido ante Chequia y lo hizo como muchos lo han soñado, con un gol para abrir el marcador a favor de México. El equipo de Javier Aguirre se mantiene invicto y sin recibir gol en este Mundial.

DCO