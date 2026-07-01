¡¿Y si sí?! La nueva porra que resuena tras triunfo de México

El ambiente en el Estadio Ciudad de México volvió a convertirse en protagonista durante el duelo entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde el Tricolor se impuso 2-0 en una noche marcada no solo por el resultado, sino por el estruendo de una nueva porra que ya empieza a ganar identidad entre la afición.

Con el paso de los minutos y el dominio del conjunto mexicano, las tribunas comenzaron a sincronizar un cántico que rápidamente se convirtió en tendencia: “¡¿Y si sí?!”, un grito corto, rítmico y cargado de expectativa que fue creciendo hasta retumbar en prácticamente todo el inmueble.

El ambiente se volvió tan intenso que el cántico dejó de ser espontáneo para transformarse en una especie de respuesta colectiva a la ilusión que ha despertado la Selección Mexicana en esta fase del torneo. Entre banderas, luces y el impulso del marcador a favor, el estadio terminó por adoptar la porra como uno de los momentos más llamativos de la jornada.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo Mateo Chávez revela la fórmula secreta de la Selección Mexicana para seguir invictos en el Mundial 2026

El “¡¿Y si sí?!” toma fuerza en la grada

El grito no es nuevo en redes sociales, pero en el contexto del partido tomó otra dimensión. Miles de aficionados lo repitieron de manera coordinada en distintos momentos del encuentro, especialmente tras las jugadas más ofensivas del Tri.

La repetición constante generó un efecto de eco dentro del estadio, amplificando la sensación de unidad entre los asistentes y convirtiéndose en uno de los elementos más comentados de la noche en plataformas digitales.

Más allá del resultado deportivo, el Estadio Ciudad de México volvió a demostrar su peso como escenario emocional. Cada ataque de México era acompañado por el ya característico grito, que terminó por instalarse como una especie de narrativa paralela al partido.

El triunfo ante Ecuador no solo significó el pase a la siguiente fase, sino también la consolidación de una afición que, entre el optimismo y la expectativa, ya encontró en el “¡¿Y si sí?!” una nueva forma de alentar.

El Estadio Azteca retumba con el “¿Y si, si? 🤩🇲🇽 pic.twitter.com/PxSSq5Mnj9 — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) July 1, 2026

Aunque todavía es temprano para saber si la porra trascenderá en el torneo, lo cierto es que su impacto en este encuentro fue inmediato. El sonido colectivo se impuso como una de las postales del partido y dejó claro que la afición mexicana busca nuevos símbolos para acompañar el camino del Tri en el Mundial 2026.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL