Richard Ríos: ¿de dónde es y en qué equipo juega?

Richard Ríos, mediocampista de 1.85 m de estatura, es actual internacional absoluto con Colombia en el Mundial 2026.

El mediocampista Richard Ríos Montoya participó hoy en el debut de la selección Colombia en el Mundial 2026. El equipo colombiano comenzó el campeonato de futbol con una victoria de 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

De esta forma, los aficionados del futbol comenzaron a generar un interés por conocer de dónde es, en qué equipo juega y cuál es su proyección en Europa.

¿De dónde es Richard Ríos?

Richard Ríos nació en Vegachí, Antioquia, y es catalogado en la actualidad como uno de los futbolistas de la selección de Colombia con mayor proyección deportiva.

Con 26 años de edad, cuenta con una trayectoria profesional atípica que inició en la disciplina del futbol sala y que culminó con su definitivo salto al competitivo continente europeo.

El perfil deportivo de Richard Ríos Montoya ha experimentado un crecimiento notable del futbol colombiano. Su participación en el Mundial 2026 representa un punto de inflexión en su etapa de desarrollo profesional.

El centrocampista colombiano Richard Ríos porta el dorsal 20 con el S.L. Benfica en la Primeira Liga. ı Foto: tomada de X: @RichardRiosRR6.

¿Dónde juega el mediocampista colombiano?

En el panorama actual de clubes, Richard Ríos Montoya milita en el Sport Lisboa e Benfica, conocido como “Las Águilas” o “Los Rojos”, donde ha metido gol en la Liga de Campeones de la UEFA.

El centrocampista colombiano está registrado con el dorsal número 20. Su reciente incorporación al equipo portugués marca formalmente su primera experiencia en el fútbol de Europa.

Previamente, Ríos Montoya militaba en el futbol de Brasil, en donde desarrolló la mayor parte de su carrera en primera división antes de concretar su traspaso al viejo continente.

Durante su extensa etapa en el campeonato brasileño, el jugador colombiano integró las plantillas de tres instituciones distintas de forma progresiva: Flamengo, Guarani y Palmeiras.

¿A qué equipos mexicanos ha enfrentado?

Richard Ríos ha enfrentado a varios equipos mexicanos, debido a que formó parte del extinto equipo Mazatlán FC en la Liga MX, entre 2021 y 2022. De esta forma, la figura colombiana ha enfrentado a los siguientes equipos mexicanos:

Cruz Azul

Toluca

América

Tigres

FC Juárez

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JVR