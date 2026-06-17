El partido Colombia-Uzbekistán retuvo la atención de millones de aficionados al fútbol la noche de este 17 de junio del 2026, donde destacaron varios jugadores juveniles que representan la nueva sangre en la Selección de Colombia.

Y es que hay grandes referentes del fútbol en la historia de Colombia como James Rodríguez, Carlos “El Pibe” Valderrama, Radamel Falcao García, entre otros. Asimismo, hay figuras que se espera que sigan con el legado.

¿Dónde juega Gustavo Puerta?

Gustavo Adolfo Puerta Molano nació el 23 de julio de 2003 y es un futbolista colombiano de La Victoria, Valle de Cauca, en la región norte del departamento. Juega como centrocampista para el Racing de Santander de la Segunda División de España.

Puerta fue contratado por el Bogotá F. C. el 1 de julio de 2021; en su primera temporada, jugó 10 partidos en el club y marcó un gol; por otro lado, en su segunda temporada jugó 18 partidos, marcado un gol y generado 2 asistencias.

En enero del 2023, se anunció la compra de los derechos del jugador por dos millones de euros por parte del Bayer Leverkusen con un contrato por cuatro años y cuatro días después, fue cedido al F. C. Núremberg de Alemania aunque no disputó ningún encuentro.

El martes 6 de junio de 2023 el técnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, pidió el regreso del futbolista al plantel principal del equipo tras haber estado cedido 3 meses.

En el pasado, fue convocado a la Selección Colombia Sub-20. Este 2026, Gustavo debutó en su primer mundial en el partido Colombia-Uzbekistán. El volante registró 1 asistencia, 2 pases clave, 87% de precisión en sus pases, 4 recuperaciones y una actuación dominante en el mediocampo, según especialistas.

Cabe mencionar que Gustavo Puerta entró como titular y su participación se extendió hasta el minuto 79, donde Richard Ríos lo relevó en el partido. Su historia es celebrada por quienes reconocen el talento joven y que se les brinden grandes oportunidades.

Richard acaba de ingresar en el minuto 79 por su compañero Gustavo Puerta pic.twitter.com/OCBj6kUPt7 — about richard rios (@abtrichardrios) June 18, 2026

¿Quieres saber más?

Colombia sufre pero logra sacar la victoria ante Uzbekistán en el Estadio Azteca

¿Quién es la mamá de Vozinha, el portero de Cabo Verde?

FIFA revela VIDEOS de los futbolistas enseñando a pronunciar sus nombre de la manera correcta en el Mundial 2026

Temblor hoy 17 de junio en Colombia, ¿Dónde fue el epicentro?