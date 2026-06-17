Temblor hoy 17 de junio en Colombia, ¿Dónde fue el epicentro?

Durante las primeras horas de este miércoles 17 de junio se registró un temblor en Colombia, y de acuerdo con los usuarios de redes sociales este se sintió en distintos puntos del país.

Colombia es un país con un alto riesgo sísmico, en dicha región al igual que en varios países de suamérica se registran varios eventos de edte tipo, por lo que incluso se han llegado a registrar magnitudes fuertes.

Esto se debe a que Colombia se encuentra en dos áreas de subducción o punto de hundimiento de los bordes de dos placas; que son la placa de Nazca y la placa Sudamericana, así como la placa Sudamericana y la placa del Caribe.

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🗣Así ha temblado en Colombia en los últimos 15 días, del 29 de mayo de 2026 a las 12:00 a. m. hasta el 11 de junio de 2026 a las 11:59 p. m. Recuerden que ante la ocurrencia de un sismo, si lo sintieron, pueden reportarlo diligenciando el formulario de #SismoSentido que… pic.twitter.com/3fq0AQ65mW — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 13, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Colombia y cuál fue la magnitud?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que un evento sísmico se registró alrededor de la 05:51 horas de este miércoles, y este tuvo una magnitud de 5.1 con profundidad de 146 kilómetros.

Precisaron que el epicentro del sismo en Colombia fue a 8 kilómetros de Los Santos, Santander; y de acuerdo con los internautas, este se sintió en distintas ciudades y municipios como Medellín, Pamplona, Playón, La Calera, Tolima, Bogotá, Cúcuta, y Bucaramanga.

Posteriormente el SGC informó que a las 07:17 horas se registró un sismo de nueva cuenta, pero en esta ocasión la magnitud fue de 3.0 y también fue localizado a 8 kilómetros de Los Santos, Santander.

A las 08:21 horas se registró un movimiento telúrico de 2.6 localizado a 10 kilómetros de Los Santos, Santander, con una profundidad de 140 kilómetros, latitud de 6.77 y longitud de -73.19.

Hasta el momento las autoridades locales y los cuerpos de emergencia no han reportado daños estructurales o afectaciones a las personas que residen en Los Santos o municipalidades aledañas.

El sismo osciló entre 2 y 3 puntos, por lo que es considerado como un evento débil y sin daños, por lo que no se reportaron personas heridas o daños en las regiones que más sintieron el movimiento telúrico.

Además de los sismos anteriores, alrededor de las 23:11 horas del martes 16 de junio se registró un sismo con magnitud 4.4 localizado a 7 kilómetros de Los Santos, Santander; en una latitud 6.82, longitud -73.13 y profundidad de 149 kilómetros.

#SGCSismoSentido. Sismo de hoy 17 de junio de 2026 a las 5:51 a. m. en Los Santos, Santander. Magnitud 5,1. Información obtenida gracias a los reportes enviados por la comunidad. Más información para este sismo: https://t.co/IW3tr8RWbH



Si lo sentiste repórtalo en:… pic.twitter.com/A4MhaRg8FK — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 17, 2026

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