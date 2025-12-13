Los fans de la Reina del Tex-Mex se encuentran de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de Abraham Quintanilla Jr., padre de la cantante Selena Quintanilla.

La noticia se dio a conocer la mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025, cuando su hijo A.B. Quintanilla confirmó públicamente la partida del productor y empresario a los 86 años. El deceso llega justo el mismo día en que cumple años A.B.

El anuncio de su muerte ha provocado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde fanáticos y colegas de la industria musical recuerdan su papel fundamental en la historia del Tex-Mex y de la música latina en Estados Unidos.

Para muchos, Abraham Quintanilla fue un visionario que supo ver en su hija Selena un talento único que fue capaz de trascender fronteras.

A raíz de la lamentable noticia, usuarios se preguntan cuál fue la causa de muerte del músico estadounidense. En La Razón, te contamos lo que sabemos.

¿De qué murió Abraham Quintanilla, papá de Selena?

Esta mañana A.B. Quintanilla confirmó a través de redes sociales que su padre, el productor y empresario estadounidense, pero con raíces mexicanas, Abraham Quintanilla, murió a los 86 años.

La familia ha sido discreta respecto a los detalles de la muerte del mánager y papá de la famosa cantante Selena. Del mismo modo, diversos medios informaron que la causa de muerte no ha sido revelada oficialmente.

Sin embargo, en redes sociales se especula que el deceso de Abraham Quintanilla estaría relacionado con causas naturales derivadas de su avanzada edad.

Además, un médico forense del condado de Nueces, en Texas, confirmó al medio estadounidense TMZ que fue notificado del fallecimiento de Abraham Quintanilla esta mañana. Reveló que no se abrió ninguna investigación sobre su muerte, por lo que queda descartada cualquier señal de que haya fallecido por algún trauma o delito.

La familia ha pedido respeto y privacidad en este momento de duelo. Hasta el momento, no han revelado si realizarán algún homenaje para honrar el legado del músico.

Abraham Quintanilla, músico, productor y compositor estadounidense. ı Foto: Cortesía Yahoo

Abraham Quintanilla fue una figura clave en la historia de la música tejana. Nació en Corpus Christi, Texas, en 1939, en una familia de origen mexicano.

Inició su carrera como cantante en el grupo Los Dinos durante la década de 1950. Más tarde, se volvió el principal impulsor de la carrera de su hija Selena, conocida como la Reina del Tex-Mex y figura de la techno cumbia.

Tras el asesinato de la cantante, Abraham Quintanilla participó como productor ejecutivo en la película biográfica Selena (1997), que fue protagonizada por Jennifer López. Del mismo modo, continuó participando en distintos proyectos que mantuvieron vigente el legado de la artista.