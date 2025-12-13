Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Abraham Quintanilla, músico, compositor y productor estadounidense, conocido por ser el padre de los reconocidos músicos Selena y A. B. Quintanilla, falleció a los 86 años de edad.

Así lo informó su hijo, A. B. Quintanilla, a través de redes sociales, donde escribió: “Con mucho dolor les informo que mi padre falleció hoy”, junto con una foto de Abraham y la canción “Cien Años” de Pedro Infante.

Sin embargo, A. B. Quintanilla no dio más detalles del deceso de su padre, ni sobre la causa del mismo.

Se espera que en las próximas horas o días la familia del fallecido músico brinde más detalles de su muerte y de los funerales u homenajes que se realizarán en su nombre.

Abraham Isaac Quintanilla Jr., conocido simplemente como Abraham Quintanilla, nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, y creció en una familia de origen mexicano.

Quintanilla abandonó la escuela secundaria para perseguir el sueño de la música, por lo cual, en los años 50, se unió al grupo Los Dinos, los cuales cantaban pop y rock.

Durante esos años, Los Dinos ganó popularidad local, hasta que Abraham se vio obligado a dejar la música. Posteriormente, abrió un restaurante en Lake Jackson, Texas, donde fomentó el talento de sus hijos, Selena, A. B. y Suzette, quienes integraron Selena y Los Dinos.

Abraham gestionó la carrera de Selena hasta que fue asesinada en 1995. Produjo muchos de sus éxitos a través de Q-Productions y, tras el asesinato de su hija, impulsó la Fundación Selena, cuyo objetivo era apoyar a las infancias a obtener educación de calidad.

