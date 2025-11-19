Nueva autopsia de Selena Quintanilla revela su verdadera causa de muerte

A tres décadas del asesinato de Selena Quintanilla, se ha dado a conocer un nuevo informe forense en el que se dan varios detalles sobre la causa de muerte de la cantante, que fue atacada por su fan Yolanda Saldívar.

El nuevo informe del forense Lloys White fue compartido por US Weekly e informa a detalle como un disparo bastó para acabar con la vida de Selena Quintanilla. El mismo fue realizado por la Oficina del Médico Forense del condado de Nueces, Texas, y clasificó la muerte de la artista como un homicidio.

El documento revela que la bala penetró en la parte superior derecha de la espalda, muy cerca del omóplato y que atravesó sus costillas. De este modo, perforó el lóbulo pulmonar superior y salió por su tórax superior derecho.

El elemento fatal fue el daño a la arteria subclavia derecha, un vaso sanguíneo esencial que irriga el brazo, el cuello y la cabeza, pues la ruptura de esta arteria provocó una hemorragia masiva, tanto interna como externa.

Cabe mencionar que Selena murió a los 23 años de edad el 31 de marzo de 1995, faltando apenas 16 días para que celebrara su cumpleaños. Su pérdida impactó con fuerza al mundo de la música y a la comunidad latina a nivel internacional.

Habían varios rumores tras la muerte de la joven, que pueden ser desmentidos por completo con la nueva autopsia. Se dijo que estaba embarazada, pero el análisis toxicológico oficial descarta por completo estas teorías ya que no se detectaron rastros de drogas o alcohol, y el informe afirma explícitamente que Selena no estaba en cinta al morir.

También se dijo que el padre de Selena, Abraham Quintanilla, se negó a permitir una transfusión de sangre que pudo salvar la vida de su hija, supuestamente por motivos religiosos.

Esto fue desmentido gracias a los nuevos reportes, en donde se dio a conocer que los médicos sí trataron de administrar sangre a la cantante, ya que se transfundieron hasta seis unidades, pero el líquido se derramó fuera de su sistema circulatorio debido al daño arterial tan grave.