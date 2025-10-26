Selena y los Dinos: ¿Cuándo y dónde ver el documental de La Reina del Tex Mex?

Netflix sigue apostando por los documentales de estrellas de la industria del entretenimiento y próximamente llegará a su plataforma Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, el cual busca mostrar a La Reina del Tex Mex desde una nueva perspectiva.

La nueva película documental de Selena y los Dinos no solo habla sobre su brillante carrera musical, pues también profundiza en la fuerza familiar que impulsó su éxito y en los lazos que convirtieron a la familia en un fenómeno musical y cultural.

5ece2e3e27421.jpeg ı Foto: larazondemexico

¿Cuándo se estrena y dónde ver el documental de Selena y los Dinos?

El documental se estrenará el 17 de noviembre de 2025 y se podrá ver exclusivamente en la plataforma de Netflix. Se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, al mostrar un vistazo íntimo a la vida de la artista americana.

El proyecto cuenta con la participación directa de la familia Quintanilla, quienes además fungen como productores ejecutivos. Sus hermanos Suzette y A.B. Quintanilla trabajaron junto a Castro para ofrecer al público una mirada íntima a la vida familiar y artística de la famosa.

“Queríamos contar nuestra historia con autenticidad y mostrar a Selena no solo como artista, sino como hermana, hija y esposa”, compartió Suzette al respecto.

La familia comparte videos caseros, grabaciones inéditas y recuerdos personales guardados durante décadas en lo que llaman “La Bóveda”: un archivo lleno de cintas VHS, Betacams y memorias digitales.

Por otro lado, la directora Isabel Castro afirmó que el objetivo del proyecto es revelar la humanidad detrás de la cantante de ‘Como la flor’. “Quería hacerle honor a su ascenso extraordinario y a su legado duradero, pero también mostrar la comunidad, el corazón y la alegría que Selena representó”, señaló.

El nuevo documental de Selena Quintanilla llega un par de años después de que la plataforma de Netflix lanzó la serie biográfica de la famosa, protagonizada por Christian Serratos.