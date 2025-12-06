Dua Lipa cierra su tour con Amor Prohibido de Selena y la camiseta de la Selección Mexicana | VIDEO

La cantante Dua Lipa cerró su gira mundial Radical Optimism Tour en la Ciudad de México con un gesto que emocionó a sus fans. La británica interpretó “Amor Prohibido” de Selena Quintanilla como homenaje a la reina del tex-mex.

El concierto final, realizado anoche, el 5 de diciembre de 2025, en el Estadio GNP Seguros, reunió a más de 60 mil asistentes y se convirtió en un evento único, pues la intérprete aseguró que siente una fuerte conexión con Selena.

Pero eso no fue todo, Dua posó con una camiseta de la Selección Mexicana personalizada, lo que causó aún más euforia entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

Dua Lipa cierra su tour con Amor Prohibido de Selena y la camiseta de la Selección Mexicana

Dua Lipa sorprendió al público mexicano durante la última noche del Radical Optimism Tour al incluir “Amor Prohibido” como canción sorpresa del concierto.

Lo más emotivo del homenaje a la reina del tex-mex fue cuando la artista británica de 30 años compartió con los asistentes que su elección del tema no fue casual. Dua explicó que se siente identificada con Selena porque ambas tienen raíces en más de un país (Dua es británica con ascendencia albanesa y Selena era estadounidense con ascendencia mexicana).

El Estadio GNP Seguros vibró con la interpretación de “Amor Prohibido”, pues el gesto fue recibido con ovaciones y rápidamente se viralizó en redes sociales. Muchos usuarios consideraron la noche como histórica.

Las noches anteriores en Ciudad de México Dua Lipa cantó “Bésame Mucho”, en la versión de Luis Miguel, y “Oye Mi Amor” con la participación de Maná.

🇲🇽 | Dua Lipa cantando "Amor Prohibido" de Selena Quintanilla en su ultima fecha del Radical Optimism Tour. pic.twitter.com/EuzIMqZ0TA — Dua Lipa México (@dualipamexico) December 6, 2025

Dua Lipa posa con la camiseta de la Selección Mexicana

Pero “Amor Prohibido” no fue lo único. El cierre de su Radical Optimism Tour en la Ciudad de México estuvo marcado por otro momento muy comentado.

Dua Lipa sorprendió al público al posar con una camiseta personalizada de la Selección Nacional de México. Cuando la cantante caminaba entre la zona de fans cercana al escenario, un joven que se encontraba en la orilla le entregó una playera del equipo tricolor.

Con evidente emoción, la artista tomó entre sus manos la prenda que tenía estampado su nombre y, sin dudarlo, se tomó una selfie. El momento fue ampliamente difundido en redes sociales por fans y hasta por la cuenta oficial de la Selección Nacional.

“¡Una belleza con otra belleza! Dua Lipa posó con nuestro nuevo jersey y nos regaló esta espectacular postal. La cantante británica y nosotros andamos levitando de la emoción mundialista", escribió la Selección Mexicana junto al video del momento viral que publicó.