¿Dua Lipa hará colaboración con Luis Miguel? El Sol le manda indirecta a la cantante

La cantante Dua Lipa interpretó “Bésame mucho” en versión de Luis Miguel en su primer concierto en Ciudad de México, ante el revuelo que causó, el eco llegó hasta el propio Sol de México y así respondió.

Dua Lipa ha estado de gira por el mundo y ha rendido tributo a los artistas más icónicos locales de cada país que visita, en el caso de México cantó “Bésame mucho”, de una cantautora mexicana, pero que ha sido reversionada por infinidad de artistas. Para la segunda noche, la celebridad internacional cantó “Oye mi amor”, junto a Fher de Maná.

La expectativa queda sobre la tercera y última fecha de Dua Lipa en México, los fans se preguntan cuál es la sorpresa musical que tiene preparada la cantante inglesa.

¿Dua Lipa hará colaboración con Luis Miguel?

Los fans creen que Dua Lipa y Luis Miguel harían un buen dueto, esto luego de que ella cantó el tema de “Bésame mucho”, pero sobre todo porque El Sol le envió una indirecta en redes sociales.

Luis Miguel publicó una foto en su cuenta de X (Twitter) y se trata de una imagen editada en la que aparece él junto a Dua Lipa.

Lo que encendió la polémica y los fans señalaron que si eso era un guiño para una futura colaboración con la artista. Otros fans dijeron que Luis Miguel solo se quería colgar de la fama de la artista.

Las colaboraciones de Luis Miguel

Se sabe que Luis Miguel casi no hace colaboraciones, las únicas que tuvo fue con Frank Sinatra en 1994, así como otra con Laura Branigan y Rocío Banquells en 1987. Otras de sus colaboraciones destacadas fueron con Armando Manzanero, en la que el maestro compuso temas para los discos de El Sol.

Asimismo, el reconocido intérprete tuvo una colaboración virtual con Michael Jackson con la canción “Smile” en su gira de 2023-2024.