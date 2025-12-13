A.B. Quintanilla pierde a su papá Abraham Quintanilla el día de su cumpleaños

El productor y músico A.B. Quintanilla, hermano de la fallecida Selena, anunció con profundo dolor la muerte de su padre, Abraham Quintanilla Jr., considerado una figura clave en la historia de la música tejana.

La noticia se dio a conocer este sábado 13 de diciembre de 2025, fecha que coincide con el cumpleaños de A.B., lo que convirtió la celebración en un día marcado por la tragedia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el fundador de los Kumbia Kings compartió un extenso mensaje en el que expresó sus sentimientos ante esta pérdida.

A.B. Quintanilla pierde a su papá Abraham Quintanilla el día de su cumpleaños: ‘La vida es tan injusta’

A.B. Quintanilla inició su mensaje recordando a su hermana Selena, quien murió asesinada a manos de Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995. El productor reveló que, a tres décadas de perder a su hermana menor, aún sigue en duelo. Sin embargo, resaltó que la muerte de su padre significa perder a un guía.

“Hace 30 años perdí a Selena, todavía es una lucha diaria para mí... Pero perder a mi papá golpea diferente... Me sentí seguro sabiendo que su amor y guía siempre estaban disponibles cuando más lo necesitaba y ahora no podré tener eso nunca más”, escribió el músico, dejando ver la estrecha relación que mantenía con su padre, Abraham Quintanilla.

En el mismo texto, A.B. recordó la personalidad fuerte de Abraham, a quien describió como “duro como una galleta” en un negocio que exige firmeza. También destacó el papel fundamental que tuvo en la formación de Selena y de él mismo como artistas.

“Hoy siento que mi corazón está destrozado en un millón de pedazos”, añadió el famoso.

El mensaje incluyó un guiño cargado de preocupación hacia su madre, Marcella, quien no sólo enfrenta el dolor de haber perdido a su hija, sino ahora a su esposo. “Lo siento mucho por mi mamá que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y a su marido...”, escribió A.B. Quintanilla.

Finalmente, el famoso reveló que hoy es su cumpleaños 62, y que la fecha estará marcada por la pérdida de su papá. “La vida es tan injusta... Hoy es mi cumpleaños y ahora por el resto de mi vida marcará algo trágico que sucedió hoy... Perdiendo a mi padre...”, expresó.

Mensaje de A.B. Quintanilla sobre la muerte de su papá ı Foto: Captura de pantalla

El músico también compartió que la canción “La Vida De Un Genio” fue compuesta en honor a su padre y que se siente satisfecho de que Abraham Quintanilla pudiera escucharla en vida.

“Me alegro de que haya podido oírla y gracias @jonseda por hacer los honores de cantar esta canción... Mi papá realmente era un genio y lo voy a extrañar muchísimo”, concluyó.

El mensaje de A.B. Quintanilla fue acompañado de una fotografía en la que Selena y su padre están abrazados.