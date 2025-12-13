Esta mañana se dio a conocer que Abraham Quintanilla, el papá de la famosa cantante Selena, murió a los 86 años. El deceso del músico estadounidense ocurre justo el mismo día en que cumple años su hijo A.B. Quintanilla.

La noticia conmocionó al mundo del Tex-Mex pues, no sólo representó a Selena, impulsó el pop tejano bilingüe antes de que las discográficas creyeran que existía un mercado para ello. Su visión abrió puertas a generaciones de artistas latinos.

Sin embargo, algunos fans de la intérprete de “Como La Flor”, lo consideran un verdugo debido a su carácter estricto. Estas dos posturas lo convierten en una de las figuras más controversiales de la música. Conoce su historia.

¿Quién era Abraham Quintanilla, el papá de Selena?

Abraham Quintanilla fue un músico, productor, empresario y mánager que nació en Corpus Christi, Texas, en 1939. Su nombre completo es Abraham Isaac Quintanilla Jr. y nació en una familia con raíces mexicanas.

Inició su carrera artística como integrante del grupo Los Dinos en la década de 1950. Aunque la agrupación no alcanzó gran éxito comercial, esa experiencia le permitió adquirir las bases que más tarde transmitiría a sus hijos.

En 1963 se casó con Marcella Ofelia Samora, con quien tuvo tres hijos: A.B., Suzette y Selena Quintanilla.

Abraham Quintanilla fundó una nueva versión de Los Dinos, ahora con sus hijos, en 1981, dando vida al grupo Selena y Los Dinos. El músico insistió en que ensayaran tanto en inglés como en español, pese al racismo que enfrentaron en la época.

Luego de unos años, el productor pudo abrir camino a un pop tejano bilingüe en una época en la que las discográficas dudaban de la existencia de un público para ese estilo.

Abraham Quintanilla organizó giras, buscó oportunidades y enfrentó las dificultades de una industria que no siempre estuvo dispuesta a dar espacio a artistas latinos o mexico-americanos como él y sus hijos.

Marcella, Selena y Abraham Quintanilla ı Foto: Especial

Bajo su dirección, Selena y Los Dinos lograron consolidarse como una de las agrupaciones más influyentes en la música tejana y alcanzaron un éxito que trascendió fronteras, siendo reconocidos en todo el mundo.

Selena incluso ganó el Grammy de 1994 a Mejor Álbum Mexicano/Mexicano-estadounidense. Además, la música de la agrupación se mantiene vigente, a tres décadas del asesinato de su hija, conocida como la Reina del Tex-Mex.

Tras la tragedia de 1995, cuando la cantante fue asesinada, Abraham Quintanilla se dedicó a preservar su legado. Participó en la producción de la película Selena (1997), protagonizada por Jennifer López, y continuó impulsando proyectos que mantuvieron viva la memoria de su hija, como el Museo de Selena o Selena Museum, en Texas.

Además, en 1990, fundó Q-Productions, Inc., una compañía de entretenimiento musical latino. También fundó el estudio Q-Zone Records y Q-Zone Studios.

Su carácter estricto y su disciplina, le han valido reconocimientos y admiración, pero también críticas. La figura de Abraham Quintanilla es una de las más controversiales dentro de la industria de la música.