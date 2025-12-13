Abraham Quintanilla, el papá de la famosa cantante Selena, murió a los 86 años este sábado 13 de diciembre. El deceso del músico estadounidense tuvo lugar justo el mismo día en que cumple años su hijo A.B. Quintanilla.

Tras la noticia, en redes sociales usuarios han sentido curiosidad por conocer al productor musical y a su familia, quienes han forjado un imperio dentro del ámbito del Tex-Mex y la música latina.

Sin duda, Selena fue una de las mayores artistas contemporáneas, pero su éxito fue impulsado por su padre, madre y sus hermanos, quienes formaron un gran equipo que sigue cosechando triunfos. Conoce a los hijos de Abraham Quintanilla y descubre a qué se dedican actualmente.

¿Quiénes son los otros hijos de Abraham Quintanilla, además de Selena? | FOTOS

Además de Selena, conocida como la Reina del Tex-Mex, Abraham Quintanilla tuvo dos hijos más. Ellos son A.B. y Suzette, dos figura de la música contemporánea.

A.B. Quintanilla (cuyo nombre es Abraham Isaac Quintanilla III) nació en 1963 y es el hijo mayor de Abraham. Es productor, compositor y músico.

Fue bajista de Selena y Los Dinos, además de ser responsable de muchos de los éxitos de su hermana, como “Como la Flor” y “Amor Prohibido”. Del mismo modo, fue pionero en la techno cumbia.

Después de la muerte de Selena, formó agrupaciones como Kumbia Kings y Kumbia All Starz, con las que siguió impulsando la música latina. Algunos de sus éxitos con estas agrupaciones son “Na Na Na (Mi Dulce Niña)“, “Fuiste Mala”, “Chiquilla”, “Fuego”, “Sabes A Chocolate”, “Azúcar” y muchas más.

Actualmente lidera el grupo Son’sOfCumbia y se casó con una mujer argentina, rebeló en una entrevista.

Selena Quintanilla y sus hermanos Suzette y Abraham ı Foto: larazondemexico

Mientras tanto, Suzette, es segunda hija de Abraham y Marcella Quintanilla.

Suzette nació en 1967. Fue baterista de Selena y Los Dinos, donde participaban sus hermanos A.B. y Selena; en su momento, impactó al público el ver a una mujer en la batería. Tras la muerte de su hermana, se retiró de los escenarios y se dedicó a preservar el legado de la cantante.

Suzette Quintanilla tiene un hijo llamado Jovan Arriaga,quien nació el 5 de marzo de 1998. El único hijo de Suzette y su esposo Bill Arriaga.

Actualmente es directora del Museo Selena en Corpus Christi, Texas, y participa en proyectos con la compañía familiar Q-Productions.

Recientemente estuvo trabajando en el documental Selena y Los Dinos, junto a Netflix. La producción que busca honrar la carrera artística de su hermana y la agrupación de la cuál fue parte, se estrenó el 17 de noviembre en 190 países, en más de 32 idiomas.

Así lucen actualmente los hijos de Abraham Quintanilla, A.B. y Suzette: