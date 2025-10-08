Justin Bieber canta ‘Hermoso Cariño’ de Vicente Fernández; baila y lo llaman ‘Santa Fe Klan’ | VIDEO

Justin Bieber dejó en claro la admiración que siente por la cultura mexicana y su amor por el mariachi pues la noche de ayer, durante un partido de fútbol en Los Ángeles, California, el intérprete de “Peaches” fue captado cantando y bailando al ritmo de canciones clásicas de México.

Acompañado de varios amigos, el cantante canadiense asistió como invitado al evento deportivo, pero al llegar al lugar, decidió desviarse del camino para acercarse a una zona donde un grupo de mariachis ofrecía una vibrante presentación, robándose el momento.

El hecho rápidamente fue difundido en redes sociales y sorprendió a sus fans al interpretar “Hermoso Cariño” de Vicente Fernández y al sacar sus mejores pasos, aunque muchos lo compararon con el rapero Santa Fe Klan por su peculiar forma de bailar.

Justin Bieber canta ‘Hermoso Cariño’ de Vicente Fernández

El cantante canadiense compartió varias fotografías y videos del evento a través de su cuenta oficial de Instagram. Entre las imágenes. aparece un clip donde Justin Bieber aparece sentado a unos metros de distancia del mariachi mientras los músicos interpretan “El Son de La Negra”, un tema clásico en las festividades mexicanas.

El breve video se volvió viral pues el intérprete de “Baby” mueve de un lado a otro la cabeza, a ritmo de la música. Esto fue interpretado por sus fans como muestra de que él ama la cultura mexicana. A pocos minutos de ser compartida, la publicación alcanzó más de siete mil Me Gusta.

En otro video compartido por los asistentes al evento en Los Ángeles, en redes como X, antes Twitter, y Tiktok, Justin Bieber, pese a que no domina el español, hace un intento por cantar con el mariachi. El intérprete trata de tararear el tema “Hermoso Cariño” del cantante mexicano Vicente Fernández.

En redes sociales las fans hicieron comentarios como:

“Anda dolido”

“Le diré a mis hijos que este era El Mariachi Loco”

“Ni sabe qué está cantado”

Justin Bieber baila a ritmo de mariachi y lo llaman ‘Santa Fe Klan’

La reciente aparición de Justin Bieber cantando y bailando al ritmo del mariachi rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Muchos calificaron el momento como icónico, ya que interpretó una de las canciones más representativas de la cultura mexicana. Sin embargo, al bailar, varios usuarios lo compararon con el rapero originario de Guanajuato Santa Fe Klan, debido al estilo urbano de su baile y a la ropa holgada que eligió para la ocasión, similar a la que suele usar el mexicano.

Incluso en el video difundido de Justin Bieber bailando, se puede ver a los integrantes del mariachi sonriendo y a otros riéndose.

Algunos comentarios en TikTok fueron: