Hailey Bieber publicó en redes sociales una fotografía que reavivó uno de los capítulos más comentados del mundo del entretenimiento: cómo llegó a la vida de su actual esposo Justin Bieber.

La modelo compartió una fotografía de hace diez años celebrando Año Nuevo junto al cantante de “What Do You Mean?”, que estuvo acompañada de la frase “10 años juntos y contando”.

El mensaje fue interpretado en redes sociales como una confirmación de que la empresaria inició una relación con el famoso cuando aún existía un vínculo entre Justin y Selena Gomez.

La foto que comprobaría que Hailey Bieber se interpuso en la relación de Justin y Selena Gomez

Primero, hagamos cuentas. El contexto de la imagen que publicó Hailey Bieber donde aparece besando a Justin, se remonta a finales de 2014.

Recordemos que en ese momento circulaban rumores de que la modelo Kendall Jenner había llevado a Selena Gomez a Dubái para distraerla de Justin, mientras Hailey aprovechaba que tenía el camino libre con el intérprete canadiense.

Lo que más llamó la atención es que, apenas seis semanas antes, en noviembre, Selena y Justin habían sido vistos juntos comiendo en un restaurante, e incluso él le dedicó una serenata, lo que alimentaba la idea de que se estaba gestando una reconciliación.

Este fin de año 2025, cuando Hailey publicó la imagen de 2014 junto a su ahora esposo, los seguidores recordaron que después de ese episodio Selena se distanció de Justin durante casi un año. Hasta 2017 los cantantes volvieron a ser vistos desayunando juntos, lo que desató rumores de un nuevo intento por retomar su relación.

A finales de ese mismo año, las imágenes de ambos paseando en bicicleta reforzaron la teoría de que los intérpretes estaban felices y unidos. Sin embargo, en marzo de 2018, los paparazzi captaron a la pareja saliendo de una iglesia por separado, lo que generó especulaciones sobre una ruptura definitiva.

I SAW THE PICTURES AND THOUGHT THEY WERE MANIPS !!!!!!! but man they are real they are together AGAIN JUSTIN AND SELENA TOGETHER AGAIN 😍❤️🤤 pic.twitter.com/VNmAdP21rV — m. ♡ (@legitjelena) November 1, 2017

Desde entonces, los fans han debatido en redes sociales sobre las razones que llevaron a Selena Gomez y Justin Bieber a tomar caminos distintos, pero no se ha podido descifrar del todo qué ocurrió en esa etapa.

La publicación de Hailey Bieber, sumada a su comentario sobre los “10 años juntos”, fue interpretada por sus seguidores como una pista que la “delata”. Para muchos, la “matemática” de la modelo no coincide con los hechos, pues Justin aún mantenía intentos de reconciliación con Selena en 2017 y 2018, antes de casarse con Hailey meses después, en septiembre de 2018.

Todo indicaría que, mientras la cantante estadounidense y el canadiense se encontraban intentando mantener su relación a flote, Hailey se mantuvo cerca de Justin. Al parecer, la relación entre Justin y Selena terminaría por una infidelidad.