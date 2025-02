Selena Gomez anuncia nuevo álbum con Benny Blanco, ¿cuándo se estrena?

Selena Gomez y Benny Blanco se encuentran en los cuernos de la luna, pues hace un par de meses anunciaron su relación y la pareja tiene muchos planes juntos. Uno de ellos es el próximo lanzamiento de un nuevo álbum en el que colaboran y el cual se titula I Said I Love You First.

I Said I Love You First podría ser una referencia sobre un polémico comentario que realizó Selena Gomez en el pasado, quien confesó que ella había sido la primera en decir “te amo” a su actual prometido, Benny Blanco. Ahora te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de su nuevo álbum.

¿Cuándo se estrena y de qué es el nuevo álbum de Selena Gomez y Benny Blanco?

La pareja estrenó recientemente una canción titulada ‘Scared of Loving You’, en la que habla sobre el miedo de equivocarse en una relación y perderla, al indicar que no hay otra persona para el otro que pueda llenar con las expectativas del amor.

A través de redes sociales, la cantante publicó una serie de fotos con su pareja. Sin embargo, llamó la atención que en la segunda foto podíamos ver una especie de tracklist. En la publicación, la cantante dejó un mensaje:

“Siempre los engaño chicos, mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, saldrá el 21/3. Nuestra primera canción, Scared of Loving You, ya está disponible en todas las plataformas de transmisión", celebra la cantante que reveló que será el 21 de marzo que se estrenará el disco completo.

También menciona: “La mercancía y los productos firmados para el álbum ya están disponibles para pedidos anticipados. ¡Estamos ansiosos por compartir este proyecto especial contigo pronto!“, finaliza.

La primera foto que comparten parece que será la portada del álbum. En ella, podemos ver a la pareja a través de un picaporte, mientras que ellos se encuentran en la cama, lo que reflejaría que en las canciones, podremos asomarnos a su intimidad y la dinámica que tienen como una de las parejas más famosas del mundo del entretenimiento.

Esta no es la primera vez que la pareja colabora musicalmente, pues Benny Blanco es un aclamado productor en Hollywood y esto lo ha llevado a codearse desde hace años con artistas importantes. Por este motivo, el hombre conoció a Selena Gomez, colaboró con ella en su álbum de 2015 Revival y formó con ella una íntima amistad antes de comenzar su romance.