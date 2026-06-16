¿Qué pasó en Bogotá? Todo sobre el caso de presunto abuso infantil

Un ciudadano estadounidense fue detenido luego de que las personas lo señalaran por presunto abuso infantil; las autoridades se pronunciaron sobre el caso.

El pasado 14 de junio diversas personas alertaron a las autoridades por un presunto incidente de abuso cometido en contra de menores; el hombre de ciudadanía estadounidense quedó en libertad después de que se realizaran las investigaciones.

Luego de que se viralizara un video en donde un hombre aparece en un balcón presuntamente abusando de un menor de edad, diversas autoridades colombianas se pronunciaron al respecto e informaron lo que ocurrió con este incidente que alertó a la población colombiana.

🔵 A esta hora, la comunidad molesta, se concentra frente al edificio ubicado en el norte de Bogotá donde habría ocurrido el presunto abuso de un menor de edad.



En el lugar hace presencia un vehículo del Undmo, mientras el señalado responsable aún no ha salido del inmueble. pic.twitter.com/hddwkAgdvS — La FM (@lafm) June 14, 2026

Esto es lo que pasó con el caso de presunto abuso infantil

El titular de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, César Restrepo informó que luego de que se alertara la Policía Municipal sobre el incidente, elementos actuaron de manera inmediata y detuvieron al sujeto señalado, mientras que el niño fue trasladad a un hospital para su valoración.

Migración Colombia informó que la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) ordenó realizar una investigación, y precisaron que el extranjero ingresó el 6 de junio a Colombia sin que existiera algún precedente en su historial.

Por su parte, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte emitió un comunicado en el que señalaron que “los menores, hermanos de 15, 7 y 4 años, ingresaron a la institución en ambulancia” en compañía de un psicólogo de una institución de adopciones internacionales y personal de asistencia.

Asimismo, precisaron que se emitió un Código Blanco para poder realizar las diligencias y valoraciones correspondientes ante el posible caso de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes.

Comunicado a la opinión pública🗣️ pic.twitter.com/vAPuhKQpa4 — Subred Norte ESE (@SubRedNorte) June 15, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro informó que el hombre originario de Texas que fue capturado en un departamento al norte de Bogotá, “al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia.”

Apuntó que “lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imagenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño” y precisó que el hombre acudió a Colombia para adoptar a los tres menores de edad por medio de una institución privada.

Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia



Lo saco al balcón por un atoramiento… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) comunicó que los menores de edad ingresaron al sistema de protección en 2022, y que el proceso de adopción internacional se determinó luego de que la adopción por parte de una familia colombiana no fue posible.

“Durante las diferentes etapas del proceso, los niños han contado con el acompañamiento permanente del organismo internacional autorizado para la adopción, de la institución autorizada para desarrollar programas de adopción y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de las competencias y responsabilidades que la ley asigna a cada una de estas entidades” aseguró el ICBF.

El #ICBF informa a la opinión pública que los procesos de adopción en Colombia se desarrollan bajo estrictos estándares legales, técnicos y judiciales, orientados exclusivamente a garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes.



Comunicado 🔗👉🏻 https://t.co/Sh6OYXqLON pic.twitter.com/3Dm1lThf2J — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) June 16, 2026

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