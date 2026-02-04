Pasan Trump y Petro del choque al “I love Colombia” en 2 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que se llevó “muy bien” con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y calificó de “fantástica” la reunión que ambos sostuvieron en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en un encuentro destinado a relanzar una relación bilateral deteriorada durante el último año por tensiones públicas, sanciones financieras y desacuerdos en materia de drogas, migración y Venezuela.

Tras firmar el proyecto de ley de financiación para reabrir el Gobierno estadounidense, el magnate destacó el tono del diálogo y reconoció que, pese a las fricciones previas, el encuentro dejó una impresión positiva. “Trabajamos en eso y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto”, declaró al ser cuestionado sobre los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico, una de las principales exigencias de Washington hacia Bogotá.

El Dato: Petro calificó el encuentro como “optimista” y “positivo”, y subrayó puntos de coincidencia “Trump y yo podemos ser muy diferentes, pero nos une la libertad”, dijo.

El republicano añadió que la conversación fue “muy buena” y que abordaron otros asuntos sensibles, como las sanciones, aunque evitó detallar posibles cambios. “También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica”, sostuvo Trump, reforzando la idea de un acercamiento tras meses de desencuentros.

A diferencia de lo ocurrido con otros líderes latinoamericanos, como el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei, Trump no salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste ni se realizó una ceremonia de alto perfil. El encuentro se desarrolló a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y se prolongó por alrededor de dos horas, en un formato sobrio que reflejó la cautela con la que ambas partes encararon esta primera reunión cara a cara.

1 gorra de MAGA le regaló Trump a Petro

NARCO Y COLABORACIÓN. El combate al narcotráfico ocupó un lugar central en la agenda. Washington sostiene que la producción de cocaína se ha incrementado durante el Gobierno de Petro, mientras que el mandatario colombiano defiende una estrategia enfocada en la sustitución de cultivos y en la persecución de los grandes capos, en lugar de la erradicación forzada que, según él, afecta a los campesinos.

Tras la reunión, Petro reveló que entregó a Trump una lista de importantes narcotraficantes que viven fuera de Colombia. “La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos”, afirmó en una rueda de prensa posterior en Washington.

Donald Trump confirmó que ambos gobiernos acercaron posturas en este ámbito y respondió de forma afirmativa cuando se le preguntó si Estados Unidos colaborará con Colombia para combatir a grupos guerrilleros y organizaciones criminales en la región, incluidos aquellos con presencia en Venezuela. “Ellos quieren que lo hagamos, y lo haremos”, dijo el mandatario estadounidense.

1995 año en el que se creó la llamada Lista Clinton

Petro también se refirió a la descertificación de Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas, decidida por Washington en septiembre pasado. Según el presidente de Colombia, su homólogo estadounidense no es partidario de este tipo de medidas punitivas. “Trump dijo que no cree en sanciones, que no las ve racionales, y creo que tiene razón; este no es un camino de sanciones sino de libertad”, sostuvo.

En ese contexto, Petro planteó la posibilidad de una cooperación militar regional más amplia, incluyendo operaciones conjuntas entre los ejércitos de Colombia y Venezuela contra redes del narcotráfico en zonas fronterizas, así como la persecución de líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que operan desde territorio venezolano.

El Tip: El combate al narco es uno de los temas destacados en la relación Petro-Trump, y por el que avivó su enfrentamiento en 2025.

CARACAS Y CASTIGOS. Asimismo, Gustavo Petro señaló que su mensaje a Donald Trump fue que “Venezuela se merece el futuro” y que no basta con lamentar la crisis del país vecino, sino que es necesario impulsar su reactivación económica con apoyo regional.

En ese sentido, ofreció que la petrolera estatal colombiana Ecopetrol participe en proyectos energéticos en el occidente venezolano, aprovechando la infraestructura existente y los cambios políticos tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Según Petro, el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas, con impacto en sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes, en alianza con empresas venezolanas como la petroquímica Monómeros.

El mandatario colombiano relató además que el republicano le preguntó si se había asustado por la operación contra Maduro. “Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra”, explicó, al señalar que no profundizaron en el tema, aunque sí intercambiaron opiniones sobre actores del oficialismo y de la oposición venezolana.

En cuanto a las sanciones personales que pesan sobre él, el colombiano negó haber solicitado a Trump su retiro de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en la que fue incluido en octubre junto a parte de su familia. Aclaró que sí expresó que no se puede “actuar bajo chantajes” y reiteró que las acusaciones en su contra son infundadas. Trump, por su parte, confirmó que el tema de las sanciones estuvo sobre la mesa, sin precisar alcances ni decisiones concretas.

A su vez, Petro invitó a Trump a visitar Cartagena de Indias, una propuesta que el mandatario estadounidense no comentó públicamente. El líder colombiano también aseguró que su homólogo aceptó mediar para recomponer la relación con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, tras la reciente imposición de aranceles del 30 por ciento en el marco de una disputa comercial entre ambos países.

La reunión contó con la presencia, por parte de Estados Unidos, del vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador por Ohio Bernie Moreno. En la delegación colombiana participaron la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el embajador en Washington, Daniel García-Peña, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.