Mujer se mete a nadar a la Fontana de Trevi y la multan con 500 euros | VIDEO

Un nuevo caso polémico en la Fontana de Trevi se dio a conocer a través de redes sociales, luego de que se volviera viral una turista entrando a la fuente “a nadar”, mientras cientos de turistas la veían con incredulidad.

En el video se puede observar como una mujer con lentes de sol y blusa roja se encuentra nadando al interior de la histórica fuente en Roma, cuando segundos más tarde un encargado de seguridad de la zona comienza a gritarle que salga de inmediato.

La mujer se acerca a la orilla mientras un hombre, quien aparentemente era acompañante de la chica, se acerca y comienza a estirar una mano pidiéndole al guardia que pare.

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Una vez afuera, el guardia continúa gritando que no, mientras los turistas que se encontraban en uno de los lugares más famosos del mundo graban el momento.

La persona y su acompañante fueron escoltados por guardias de seguridad para que se retiraran de la zona, sin embargo, el incidente no quedo ahí.

Se gana fuerte multa

Ingresar a la Fontana de Trevi está penado por la ley italiana, por lo que luego de ser sacada del lugar, la mujer enfrentó una multa por 500 euros.

De acuerdo con la información que circula, intento defender su acción ante las autoridades culpando al clima de calor intenso que ha sufrido Italia y distintas partes de Europa

No es la primera vez que pasa

Esto no es un incidente nuevo, hace apenas unos cuantos días, otro turista, en aquella ocasión un hombre salto a la Fontana De Trevi y comenzó a nadar en su interior.

En aquella ocasión no se logró grabar el momento de la detención del hombre, sin embargo, se supo tiempo después que sufrió el mismo destino, una multa por 500 euros e incluso se habló de una posible restricción de acceso de por vida al monumento.

La Fontana de Trevi, al ser un monumento histórico de gran valor para Italia, es bastante protegido por las leyes del país, e incluso en tiempos recientes sufrió restricciones para evitar daños por turistas.

Incluso, autoridades comenzaron a cobrar por entrar a la zona donde se encuentra, con el fin de poder regular el acceso y controlar de mejor manera las acciones de los turistas.

En redes sociales, usuarios refieren que, si debieran implementarse esa y más medidas, pues incluso comparan los hechos con lo ocurrido en México, cuando visitantes en zonas arqueológicas suben a pirámides que tienen el acceso prohibido.

@notivideo27 🇮🇹 Un neozelandés borracho el año pasado escapó de la policía, escaló las esculturas de mármol de la Fuente de Trevi de Roma y se fue a nadar frente a una multitud de espectadores. Recibió una multa de 500 € y una prohibición de por vida. Un pase de piscina muy caro ♬ sonido original - notivideo27

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LMCT