Martín de la Torre, la verdad sobre el personaje de México 86 de Netflix

La película “México 86” de Netflix cuenta la historia que hubo detrás de la organización de la Copa Mundial de 1986, pues lograr que el torneo de futbol se realizara en México no fue tarea fácil.

México 86 se estrenó el pasado 5 de junio en Netflix, por lo que las personas que ya vieron esta película no han parado de preguntarse quiénes son los personajes que aparecen en la vida real.

Esta película es una mezcla de sátira política y futbol basada en hechos reales, por lo que los personajes interpretados por Diego Luna, Karla Souza y Daniel Giménez Cacho están basados en algunas personas de la vida real.

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Ver la alfombra verde con el maravilloso cast de ‘México 86', junto a los invitados más fue un 1000/10 🙂‍↕️✨

No te pierdas 'México 86' el 5 de junio, solo en Netflix. pic.twitter.com/VmIoghgRCV — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 29, 2026

¿Quién es Martín de la Torre?

Diego Luna es el encargado de dar vida a Martín de la Torre, el protagonista de la película que busca lograr que el Mundial de 1986 se realice en México a toda costa, utilizando su ingenio y sobornos para llevarse la sede mundialista.

Durante la trama se puede apreciar que Martín de la Torre deja a un lado los escrúpulos para poder quitarle a Estados Unidos el lugar de sede mundialista en 1986, tomando decisiones un tanto arriesgadas.

Martín de la Torre logra con su perseverancia y seguridad escalar dentro de la estructura de poder, demostrando que teniendo el poder del convencimiento por medio de la palabra se puede llegar lejos.

Frente a los organizadores del Mundial, de la Torre asegura que México es la mejor opción para ser sede mundialista, pues ya había albergado un torneo de futbol, el deporte que es tan importante en el país.

Pese a que la película de Netflix México 86 está inspirada en hechos reales, durante esta película se puede ver una mezcla de realidad y ficción llena de drama, por lo que este funcionario mexicano no existió en la vida real.

Sin embargo, una de las personas en las que Martín de la Torre está inspirado es el exdirector de la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT O FMF); y de acuerdo con Diego Luna, es una mezcla de varios hombres considerados “instituciones del futbol”.

Rafael del Castillo ocupó el cargo como presidente de la FEMEXFUT de 1980 a 1988, y fue una figura clave para que la Copa Mundial se realizara en México luego de que Colombia decidiera no formar parte de la organización.

Rafael del Castillo ı Foto: Captura de pantalla

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