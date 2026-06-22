Bloquean y queman vehículos en carretera Celaya-Juventino Rosas tras asesinato de adolescente

Habitantes de la comunidad de Yustis, en el municipio de Celaya, Guanajuato, realizaron un bloqueo e incendiaron vehículos sobre la carretera estatal Celaya-Juventino Rosas, para exigir justicia por el presunto asesinato de un adolescente.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 21 de junio, cuando el joven perdió la vida durante un ataque armado en la comunidad de Gasca, hecho que familiares y vecinos atribuyen a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

“Queremos justicia. Hay videos, hay evidencias, hay gente que vio todo. Tenía 16 años, no le encontraron nada”, refirió una de las manifestantes durante en enlace con el presidente municipal de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruiz Ramírez.

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No obstante, el secretario de Seguridad de Celaya, Pablo Muñoz Huitrón, afirmó que “no se puede confirmar ni descartar; no hay evidencias de tal hecho”; asimismo, adelantó que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato investigará el caso.

Ante la respuesta de las autoridades, desde alrededor de las 15:00 horas de este 22 de junio, los inconformes incendiaron al menos diez vehículos, además de llantas y otros objetos sobre la carretera Celaya-Juventino Rosas.

La protesta se extendió hasta después de las 20:00 horas, y escaló hasta un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de las FSPE.

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cehr