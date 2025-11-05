No se ha pronunciado

EU revoca visa a Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora

La revocación de la visa es una estrategia de EU para negar el acceso migratorio a individuos bajo investigación por delitos financieros o vínculos con el crimen organizado

EU revoca visa a Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora.
Foto: tomada de X: @AlfonsoDurazoC.
El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, tras una investigación de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) presuntamente relacionada con actividades de contrabando de combustible y lavado de dinero.

Durazo Chávez figura como socio en una red de empresas bajo la lupa por su posible vinculación a operaciones ilícitas, junto al exmarino Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia y señalado por encabezar una estructura dedicada al robo y tráfico de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal.

La revocación de la visa forma parte de una estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para negar el acceso migratorio a individuos bajo investigación por delitos financieros o vínculos con el crimen organizado.

Fuentes federales confirmaron que la medida se ejecutó en octubre de 2025, tras el cruce de información entre agencias estadounidenses y mexicanas.

Documentos de la investigación señalan que Durazo Chávez y Farías Laguna compartían participación en compañías registradas en Sonora y Baja California, utilizadas para simular operaciones de importación de combustible y transferencias transfronterizas de capital.

Hasta el momento, ni el gobernador ni su hijo han emitido declaración pública, pero la medida ha generado repercusiones en el entorno político sonorense y pone bajo escrutinio las relaciones empresariales de la familia Durazo en la región fronteriza.

