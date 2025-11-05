EU revoca visa a Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora.

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, tras una investigación de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) presuntamente relacionada con actividades de contrabando de combustible y lavado de dinero .

Durazo Chávez figura como socio en una red de empresas bajo la lupa por su posible vinculación a operaciones ilícitas, junto al exmarino Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia y señalado por encabezar una estructura dedicada al robo y tráfico de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal.

La revocación de la visa forma parte de una estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para negar el acceso migratorio a individuos bajo investigación por delitos financieros o vínculos con el crimen organizado.

Fuentes federales confirmaron que la medida se ejecutó en octubre de 2025, tras el cruce de información entre agencias estadounidenses y mexicanas.

Documentos de la investigación señalan que Durazo Chávez y Farías Laguna compartían participación en compañías registradas en Sonora y Baja California, utilizadas para simular operaciones de importación de combustible y transferencias transfronterizas de capital.

Hasta el momento, ni el gobernador ni su hijo han emitido declaración pública, pero la medida ha generado repercusiones en el entorno político sonorense y pone bajo escrutinio las relaciones empresariales de la familia Durazo en la región fronteriza.

JVR