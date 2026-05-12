Presidenta recibe a una comisión de la CNTE

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas, con la demanda de ampliar las plazas para docentes que permitan cubrir el déficit y mayor presupuesto para mejorar la infraestructura en los planteles de la entidad.

A su salida del encuentro, que duró más de cinco horas, el dirigente de la sección, Isael González, informó que también se hizo la petición de reanudar las mesas de conversación con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, pero no hubo compromiso de fecha.

Recordó las exigencias de la abrogación de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa. En un breve mensaje dijo que se avanzó en temas del magisterio local de Chiapas, pero precisó que los detalles del encuentro se informarán de manera puntual por los canales de difusión con los que cuenta la sección.

Respecto a la modificación en el calendario escolar, el representante de la coordinadora aseguró que ésta no fue una petición de los maestros ni de los padres de familia, como se había asegurado, sino que se trató de una decisión unilateral de las autoridades educativas.