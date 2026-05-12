Acusan a Finabien de precariedad laboral

MIEMBROS de la plantilla de Financiera para el Bienestar (Finabien) denunciaron presuntas condiciones de precariedad laboral, retrasos en pagos y hostigamiento al interior de la institución, pese al discurso oficial que presenta al organismo como una herramienta de apoyo para miles de trabajadores en el exterior del país, por lo que las y los empleados analizan posibles movilizaciones rumbo a la Copa Mundial.

Maribel, pseudónimo usado a petición de la trabajadora, señaló a La Razón, que personal de distintas entidades del país analizan endurecer acciones y movilizaciones ante la falta de atención a sus demandas laborales.

El Tip: El Finabien es una de las instituciones financieras con mayor presencia en México, con más de tres mil 49 sucursales, que proveen de servicios bancarios y de remesas.

Recordó que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el personal de Finabien ha participado activamente desde enero, en un total de 31 Ferias del Bienestar; sin embargo, aseguró que las condiciones de quienes operan estos programas “saltan a la vista” por la precariedad laboral que enfrentan, ya que gran parte del personal son jefas de familia.

Según testimonios de los empleados, desde la transformación de Telecomunicaciones de México (Telecomm) en Finabien en 2022, los trabajadores consideran que las medidas de austeridad implementadas en la institución han impactado en sus condiciones de trabajo, ya que se han registrado incumplimientos en el pago de prestaciones, retrasos salariales y ausencia de condiciones laborales dignas.

“En estas oficinas, millones de personas acuden cada mes para cobrar apoyos sociales, realizar transferencias y recibir remesas, provenientes de EU, pero quienes trabajamos en realizar los trámites somos personas que estamos enfrentando condiciones laborales injustas”, acusó.

Trabajadores de la institución afirman que el “bienestar” promovido por el modelo gubernamental no se refleja en las condiciones laborales del personal.