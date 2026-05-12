Visita de Ayuso fue “fallida”

Isabel Díaz Ayuso, en un evento en la Ciudad de México, el pasado 4 de mayo.

CLAUDIA SHEINBAUM Pardo, titular del Ejecutivo federal, consideró ayer que la visita que realizó a México la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue fallida.

Al hablar de las acusaciones que la española lanzó en su contra para responsabilizarla de su salida anticipada de México, la mandataria comentó que incluso en España se habló de que la visita no salió como la tenía planeada.

“La verdad, sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero, fíjense, lo que más llama la atención, porque fue noticia allá en España, incluso la mencionó el presidente de España ayer en un evento, fue noticia lo mal que le fue —vamos a decirlo así— en la visita que tuvo a México”, declaró.

La Presidenta remarcó su rechazo a las afirmaciones sobre que México nació con la llegada de los españoles, a las cuales tildó de “bastante equivocadas. Eso hay que reconocerlo siempre, porque si no, nos quedamos con la idea de que fue un encuentro amistoso”.

Aseguró que, incluso, varios españoles rechazan la visión de la Conquista sobre el territorio mexicano: “Entonces, esta fallida visita de Isabel Ayuso a México se reconoció en España. Y además, muchos que no están de acuerdo con esta visión lo manifestaron en su momento, incluido el presidente de España y también diputados de otros partidos”.

La mandataria hizo un llamado a analizar quiénes fueron las personas que promovieron la visita de Isabel Díaz Ayuso en México, en referencia a los opositores que le dieron el recibimiento.