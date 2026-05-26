Extienden fecha para exentar el pago de tenencia vehicular 2026 en CDMX

Las personas que aún no hayan realizado el pago del refrendo vehicular del 2026 podrán contar con más días para renovar el uso de las placas vehiculares en la CDMX y acceder hasta a un 100 por ciento de descuento en la tenencia.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó que quienes no han realizado el pago de la tenencia podrán obtener un descuento del 100 por ciento en la tenencia si lo realizan dentro del nuevo plazo.

Este pago se puede realizar máximo hasta el 30 de junio, por lo que quienes paguen el refrendo de un vehículo con valor de hasta 638 mil pesos con IVA podrán aprovechar el 100 por ciento de descuento de la tenencia.

¡Se amplía el plazo para aprovechar este beneficio!🥳🙌

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¿Cómo y dónde pagar el refrendo vehícular en CDMX?

Para poder pagar el refrendo vehicular en línea se requiere ingresar a la página data.finanzas.cdmx.gob.mx/Front_ten e ingresar las placas sin espacios ni guiones, así como el Captcha que aparece en pantalla.

Los pagos se pueden realizar por los cuentahabientes de los siguientes bancos:

CitiBanamex

BBVA

HSBC

Banca Mifel

Amex

Inbursa

Scotiabank

Banco Azteca

Banjercito

Banca Afirma

Banco Multiva

Banco Autofin

Banorte

BanCoppel

Santander

Banregio

Bank of America

BanBajío

Para acceder al subsidio del 100 por ciento de la tenencia en la CDMX se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener los pagos de tenencias anteriores al corriente

Pagar el refrendo vehicular en el periodo establecido; es decir, hasta el 30 de junio

Tener un vehículo con un valor facturado de hasta 638 mil pesos incluyendo el IVA

Tener una motocicleta con valor de hasta 250 mil peso incluyendo IVA

El pago del refrendo vehicular también se puede realizar de manera presencial en los Kioscos de la Tesorería, en los bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales autorizadas.

También se puede realizar el pago por medio de la aplicación móvil de la Tesorería de la CDMX, que se encuentra disponible para descargar en App Store, Play Store y App Galery.

Para utilizar la App Tesorería CDMX se requiere iniciar sesión o crear una cuenta con tu CURP, correo electrónico, teléfono celular y contraseña; una vez que se ingresen estos datos se enviará un correo electrónico con un número para verificar la cuenta.

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