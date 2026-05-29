Más de un día de insultos, golpes y hasta presunta ingesta de alcohol

En algún punto de la madrugada, ya nadie sabía exactamente si seguía en una sesión legislativa o dentro de una mezcla entre reality político, ring parlamentario y maratón de resistencia extrema.

Después de 33 horas continuas de discusión, café recalentado, gritos, reservas interminables, reclamos, empujones y discursos cruzados, la Cámara de Diputados cerró una de las sesiones más extensas de la actual Legislatura, en medio de un periodo extraordinario tenso y caótico.

La misión original parecía sencilla en papel: discutir cuatro dictámenes impulsados por Morena y sus aliados relacionados con la reforma judicial, la integridad de candidaturas y la intervención extranjera en elecciones mexicanas.

El Dato: La minuta de la reforma judicial aprobada en la Cámara de Diputados llegó al Senado apenas 8 minutos después de que se registrara la votación final a las 12:26 del jueves 28 de mayo.

Desde las primeras horas del miércoles, los pasillos del recinto comenzaron a llenarse de asesores cargando cajas de comida, diputados buscando rincones para dormir algunos minutos y personal legislativo intentando mantener la compostura mientras el reloj avanzaba.

Conforme pasaban las horas, crecía el mal humor. La tensión política terminó de explotar durante la discusión sobre nulidad electoral e injerencia extranjera, cuando Morena y oposición cruzaron acusaciones de narcopolítica, corrupción y complicidad criminal.

Todo subió de tono cuando legisladores de Acción Nacional defendieron a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante señalamientos lanzados desde la bancada oficialista. La respuesta de Morena llegó con ironía, sarcasmo y hasta dinámica de feria popular.

Desde tribuna, la diputada morenista Rosa Guadalupe Ortega transformó el pleno en una improvisada “lotería política”.

“¡El ladrón!: Alejandro Moreno. ¡La vendepatrias! Maru Campos. ¡El borracho!: Felipe Calderón. ¡Viva la Cuarta Transformación!”, gritó mientras legisladores guindas aplaudían. Este gesto, sin embargo, no cayó nada bien en la oposición.

Los reclamos comenzaron a subir de volumen y el salón de sesiones se convirtió por momentos en una competencia para ver quién gritaba más fuerte.

Después vino Leonel Godoy (Morena), quien tomó la tribuna del recinto para responder a las acusaciones de vínculos criminales contra integrantes de la Cuarta Transformación (4T).

Con tono pausado, Godoy aseguró que las acusaciones lanzadas por Morena sí están sustentadas judicialmente. “Los que nosotros hemos mencionado que tienen relación con el crimen organizado es porque están sujetos a proceso, están sentenciados o están condenados”, lanzó.

Y entonces soltó una de las frases que más ruido generó en el pleno: “El único funcionario mexicano sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico fue Genaro García Luna”.

Mientras Morena golpeaba políticamente al sexenio calderonista, por la mañana de este jueves, diputados priistas desplegaron enormes mantas desde las galeras del recinto con fotografías de Andrés Manuel López Obrador y figuras de Morena acompañadas por frases como “Narcos del Bienestar” y “El Cártel de Morena”. Junto con las lonas aparecieron altavoces y sirenas.

El diputado Zenyazen Escobar, tras retar a un priista que lo llamó “trepador”. ı Foto: Cuartoscuro y Captura de video

Ya entrada la tarde, ayer, cuando el cansancio y los ánimos estaban desbordados, el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla lanzó una frase que terminó por encender la mecha. “¡Pinche stripper, trepador!”, gritó contra el morenista veracruzano Zenyazen Escobar.

La referencia iba dirigida a una vieja fotografía que años atrás circuló en redes sociales donde presuntamente Escobar aparecía promocionando espectáculos privados bajo el nombre de “Tarzán Boy”.

Sin embargo, este no fue el motivo central por el que inició la confrontación entre los legisladores, ya que el del tricolor señaló que el morenista estaba en la sesión con unos tragos encima.

La reacción fue inmediata. Zenyazen Escobar se levantó de su curul, se quitó el sombrero y como en el viejo oeste, caminó hacia el priista en posición de pelea, el griterío se hizo presente y el lugar se convirtió en romería, diputados de ambos bandos se empujaban mientras otros intentaban separarlos.

Desde la mesa directiva, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, intentaba recuperar el control: “¡Compórtense! ¡No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores!”, reclamó mientras golpeaba la mesa.

Tras el altercado, diputados del PRI y PAN incluso pidieron que se practicara un antidoping a Zenyazen Escobar, al insinuar que su reacción podía estar relacionada con la ingesta de alcohol u otras sustancias ilícitas.

Así, entre desvelos, insultos, acusaciones y el fantasma de la narcopolítica, San Lázaro cerró una de las sesiones más desgastantes. Y aunque Morena logró sacar adelante la mayoría de sus reformas, lo que quedará en la memoria política no serán necesariamente las votaciones.

Senado avala posponer la judicial al 28

| Por Tania Gómez |

El Senado de la República aprobó en lo general con 87 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 40 en contra del PAN, PRI y MC, y cero abstenciones, la reforma constitucional en materia judicial que posterga la siguiente elección de jueces y magistrados del año 2027 al primer domingo de junio de 2028, simplifica boletas y crea una Comisión Coordinadora de Comités de Evaluación, en medio de un debate cargado donde la oposición acusó al oficialismo de enmendar su propia reforma sin reconocer su fracaso.

Tras la dispensa del requisito reglamentario de publicación del dictamen con 24 horas de anticipación, el senador Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la iniciativa como un acto de madurez.

“Esta reforma no cancela la reforma judicial, la fortalece, la enriquece; no desconoce el avance democrático alcanzado, lo ordena, lo precisa y lo consolida”, afirmó desde tribuna.

17 congresos estatales deben aprobar la enmienda

Del lado del PRI, el senador Rolando Zapata Bello advirtió: “Si una reforma presentada como histórica en 2024 necesita ser remendada con tanta rapidez, lo que quedó demostrado es que el modelo original fracasó”.

El senador panista Marko Cortés acusó al oficialismo de buscar “jueces de consigna” para proteger a funcionarios y gobernadores vinculados al crimen organizado, y calificó la reforma original de 2024 de “ilegítima” por lo que describió como presiones y coacciones a senadores para alcanzar la mayoría calificada.

El emecista Clemente Castañeda calificó el dictamen como “un parche” y una “reforma de la hipocresía”, al señalar que el oficialismo intenta contener los efectos internacionales de sus propias decisiones mientras simultáneamente impulsa otra reforma para sancionar supuestas presiones extranjeras en procesos electorales.

Hasta el cierre de esta edición, la sesión en el recinto senatorial continuaba para sacar adelante reservas de 17 senadores, entre ellas lo referente a extender seis años más el cargo de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También la reforma constitucional que incorpora una nueva causal de nulidad electoral cuando medie intervención extranjera. Asimismo, la creación de una comisión encargada de verificar candidaturas, conformada por cinco consejeros del INE.