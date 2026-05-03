Lluvias en CDMX dejan 134 encharcamientos; Segiagua despliega 111 elementos

Lluvias dejan encharcamientos en la CDMX, el domingo 3 de mayo de 2026.

Las lluvias registradas este 3 de mayo en la Ciudad de México dejaron más de 5.2 millones de metros cúbicos de agua acumulada, lo que provocó hasta 134 encharcamientos en distintos puntos.

Ante ello, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegó 111 elementos operativos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas, para atender las afectaciones.

Al corte de las 19:00 horas, la dependencia capitalina movilizó 44 equipos de maquinaria, entre ellos cinco vehículos de bombeo de emergencia, 16 unidades hidroneumáticas, cinco equipos Hércules, una grúa tipo Hiab, dos pipas de agua tratada, cuatro cajas secas, una estaca y 10 vehículos tipo pick up y sedán.

Las precipitaciones más intensas se registraron en la estación Zarco, en Cuajimalpa, con 32.25 milímetros; seguida de Palmas con 23 milímetros; Caída del Borracho con 16.75 milímetros, y Barrientos, zona perteneciente a el Estado de México, con 13.5 milímetros.

Segiagua informó que, hasta el último corte, las brigadas habían resuelto la mitad de los encharcamientos reportados, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Uno de los puntos de atención fue avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Raza del Metrobús, donde se desplegaron cuadrillas y equipo hidroneumático para revisar el funcionamiento de la red de drenaje.

En total, las brigadas realizaron 134 acciones de atención y prevención, que incluyeron desazolve, control de brotes de aguas negras, sustitución de accesorios, reconstrucción de redes primaria y secundaria, visitas técnicas, videoinspecciones y atención a hundimientos.

Además, en algunas zonas se reportó la caída de ramas derivado de las lluvias y rachas de viento. Hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas.

Finalmente, la dependencia indicó que presas, lagunas y cauces se mantienen en niveles operativos bajos y sin incidencias.

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cehr