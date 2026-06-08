Tormenta tropical Boris provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca HOY 8 de junio

La tormenta tropical Boris mantiene su trayectoria cercana al litoral del Pacífico mexicano, por lo que autoridades activaron el Plan Marina en su Fase de Prevención en Colima y alertaron por posibles afectaciones derivadas de lluvias torrenciales, vientos fuertes e incremento en niveles de ríos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 09:00 horas la tormenta se ubicaba a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 125 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

El organismo informó que las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

Guerrero: sureste y costa, con lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros.

Oaxaca: oeste y sur, con lluvias torrenciales.

Colima, Jalisco y Michoacán: con lluvias intensas.

Estado de México: zonas oeste y suroeste, con lluvias muy fuertes.

Morelos y Ciudad de México: con lluvias fuertes.

El SMN señaló que las lluvias podrían ocasionar deslaves, desbordamientos, inundaciones en zonas bajas y aumento en el nivel de ríos y arroyos, por lo que pidió atender los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Además, Boris provocará vientos fuertes y oleaje elevado. Se prevén rachas de hasta 110 kilómetros por hora en costas de Guerrero, así como oleaje de hasta cinco metros en zonas marítimas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

A las 09:00, tiempo del centro de #México, se formó la #DepresiónTropical Tres-E a 680 km al sureste de la desembocadura del río #Suchiate. Por el momento no genera efectos en territorio nacional. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/Uo23LY5KFK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

La dependencia indicó que se mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Por otra parte, durante la mañana se formó la depresión tropical Tres-E al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en Chiapas. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, aunque por ahora no genera efectos en territorio mexicano.

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