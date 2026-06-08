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‘Boris’ se convierte en tormenta tropical, frente al Pacífico

La tormenta tropical ‘Boris’ se formó durante las primeras horas de este lunes 8 de junio de 2026, mientras avanzaba frente a las costas de Acapulco, Guerrero, en el océano Pacífico

Advierten lluvias en Acapulco.
Advierten lluvias en Acapulco. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

La tormenta tropical ‘Boris’ se formó durante las primeras horas de este lunes 8 de junio de 2026, mientras avanzaba frente a las costas de Acapulco, Guerrero, en el océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos actualizaron el pronóstico de trayectoria e intensidad.

Las franjas de lluvia más externas del sistema ya afectan localidades costeras, donde se reportan precipitaciones intensas, rachas de viento y mar de fondo con olas que superan varios metros de altura.

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