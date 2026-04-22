Vinculan a proceso por feminicidio a Juan Jesús ‘N’ por el caso Edith Guadalupe

Autoridades judiciales vincularon a proceso por feminicidio a Juan Jesús “N” por el caso Edith Guadalupe, ocurrido la semana pasada en la Ciudad de México.

El juez le ratificó medidas cautelares de prisión preventiva y dio tres meses de investigación complementaria

El abogado de Juan Jesús “N” informó posteriormente qué que el juez vínculo a proceso al joven de 24 años y reafirmó las medidas cautelares de prisión preventiva en el Reclusorio Norte.

El juez también dictó tres meses de investigaciones complementarias por lo que los abogados de El vinculado a proceso consideran que la siguiente audiencia se celebrará para mediados de septiembre.

En la audiencia del día de hoy no se presentaron los familiares de Edith Guadalupe y las autoridades judiciales no permitieron la entrada de los familiares de Juan Jesús “N”.

🚨 Juan Jesús "N" fue vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido la semana pasada en la Ciudad de México https://t.co/AFKkYJyxX7 pic.twitter.com/60A2s8z46Z — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 22, 2026

El viernes 17 de abril de 2026, elementos de la Policía de Investigación localizaron sin vida a Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

Edith Guadalupe Valdés había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 15 de abril, tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

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FGR