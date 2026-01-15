América vive su peor inicio con Jardine con dos juegos sin ganar

Jugadores de San Luis celebran la victoria ante las Águilas, ayer, en la CDMX

El Club América vive su peor inicio de torneo al mando de André Jardine. El brasileño, desde que llegó al equipo en el Apertura 2023, no había sumado sólo un punto de seis al inicio del campeonato.

En el presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX registran un empate ante Xolos y la dolorosa derrota ante Atlético San Luis por marcador de 2-0.

El cuadro azulcrema jugó más de 70 minutos con un hombre menos debido a la roja de Ramón Juárez al 20’. Con goles de Juan Manuel Sanabria y de Joao Pedro, además de un gran partido del mediocampista Sébastien Salles-Lamonge, los potosinos se apuntaron su primer triunfo del semestre en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

El primer tiempo arrancó parejo, incluso con el cuadro de Coapa empujando por abrir el marcador. Los locales estaban inclinando la balanza, con aproximaciones peligrosas, pero todo cambió con la tarjeta roja para el zaguero mexicano.

La polémica no faltó en el partido ya que la roja al futbolista azulcrema no parecía ser provocada por una falta tan grave. Al contratrio, daba la impresión que tocaba más por accidente que por intención al delantero del San Luis. Pero el árbitro, Vicente Jassiel Reynoso, no dudó, mostró el cartón de inmediato y no se revisó la acción.

Para la segunda mitad el Atlético de San Luis sí tuvo una postura más ofensiva. Optaron por la amplitud en las bandas, combinaciones en carriles centrales y la fórmula les resultó. Al 52’ el delantero uruguayo Juan Manuel Sanabria remató completamente solo y puso el primer gol de la noche en la Ciudad de México.

El segundo tanto de San Luis fue de gran manufactura. Luego de un tiro de esquina el “9” brasileño, Joao Pedro, terminó con el balón en sus pies dentro del área. Con una jugada mágica limpió la zona y anotó su segundo tanto del torneo. El carioca estaba de espaldas a la portería, pisó el balón y quedó de frente al arco, para definir de tres dedos.

Con el panorama actual, el siguiente duelo del América será muy complicado. Las Águilas visitan el Estadio Hidalgo para medirse al Pachuca, un equipo que viene de una buena victoria ante León y que en casa se hace fuerte.

Además que los Tuzos suelen ser un rival bastante incómodo para los azulcremas, que irán por su primer triunfo del Clausura 2026.

Por su parte, en acción dentro del Estadio Cuauhtémoc, el Cruz Azul venció 2-0 al Atlas. Tres puntos fundamentales gracias a los goles de los sudamericanos Gabriel El Toro Fernández y José Paradela.

Luego de empezar el semestre con una derrota ante La Fiera, los de Nicolás Larcamón recompusieron el camino al derrotar con comodidad a los Zorros.

En más partidos, que cerraron la Jornada 2 del Clausura 2025, los Xolos de Tijuana vencieron 2-1 al Querétaro, el Toluca 3-1 a Santos y los Pumas, con pizarra de 1-0, cortaron una racha de 12 años sin vencer a los Tigres en Nuevo León.