¡Otro logro! Renata Zarazúa conquista el Abierto de Austin luego de ataques recibidos en redes sociales

La tenista mexicana Renata Zarazúa consiguió este domingo su tercer título en la categoría WTA 125 luego de coronarse en el Abierto de Austin, esto tras superar en la final a la canadiense Marina Stakucic por parciales de 6-4, 3-6 y 6-3 tras haber sido víctima de insultos en las redes sociales.

La jugadora originaria de la Ciudad de México se llevó el primer set por 6-4, pero Marina Stakucic reaccionó y emparejó las cosas en la segunda manga, con lo que obligó a un tercer y último set, en el que la tricolor fue imponente para alzarse con el triunfo y el trofeo.

Las otras víctimas de Renata Zarazúa en el Abierto de Austin fueron las estadounidenses Hina Inoue, Claire Liu y Eizabeth Mandlik en ronda de 32, octavos y cuartos de final, respectivamente, pues en las semifinales dio cuenta de la rumana Carmen Herea.

Renata Zarazúa se sobrepone a ataques personales y se corona en Austin

La mexicana Renata Zarazúa fue víctima de insultos en sus redes sociales previo a que midiera fuerzas ante la canadiense Marina Stakucic en la final del Abierto de Austin de la WTA 125.

La tenista de 28 años de edad compartió en sus instastories una captura de pantalla de cuentas de pseudoaficionados que le lanzaron insultos y malos deseos después de imponerse a la rumana Carmen Herea en semifinales.

“Ganes o pierdas nunca los tienes contentos”, fue el mensaje con el que Renata Zarazúa acompañó su publicación en una desafortunada situación que ya han vivido otras tenistas como Elina Svitolina, Katie Boultier y Caroline Garcia.

¿Cuáles son los otros títulos que ha ganado Renata Zarazúa?

Renata Zarazúa ganó su primer título WTA 125 el 10 de diciembre del 2023 al coronarse en el Montevideo Open tras vencer en la final a la francesa Diane Parry. Su segundo trofeo en esta categoría fue el de Charleston II en noviembre del 2024, y su víctima en el duelo definitivo fue la estadounidense Hanna Chang.

La mexicana también presume en su palmarés los trofeos de ITF/USTA W100 y el ITF/USTA W75, entre otros de manera individual, pues en la modalidad de dobles acumula 17 conquistas hasta el momento, la más reciente de ellas en el Torneo de Granby en julio del 2023 junto con la también mexicana Marcela Zacarías.

EVG